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В социальных сетях появилась видеозапись Роберта Малоуна, американского вирусолога, который рассуждает о том, что вакцины от COVID-19 могут нанести непоправимый вред организму детей. Мы ознакомились с видео и выяснили, что слова вирусолога о вреде, который вакцины от коронавируса наносят детям, ничем не подтверждаются.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Unsplash / CDC

Teiginiai

Видео представляет собой фрагмент записи выступления Роберта Малоуна, доктора медицины, одного из разработчиков мРНК-вакцин. Малоун заявляет:

1) С прививкой в организм вкалывается часть вирусного кода – этот генетический код заставит тело ребенка производить токсичный S-белок (spike-protein). Эти белки часто приводят к необратимому повреждению важнейших органов в организме детей, включая мозг, нервную систему, сердце, кровеносные сосуды;

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2) Вакцина может вызвать фундаментальные изменения в детской иммунной системе;

3) Вакцина может вызвать репродуктивный ущерб.

Verdiktas

Роберт Малоун призывает верить ему на слово и не приводит никаких доказательств своих заявлений. Более того, научные исследования доказывают, что Роберт Малоун ошибается. Наш вердикт – манипуляция фактами.

Melo detektoriaus komentaras

Роберт Малоун не является признанным экспертом в области COVID-19 и вакцинации. Он известен своими теориями о том, что мРНК-вакцины могут иметь негативные последствия для здоровья, но эти теории не подтверждены научными исследованиями и не соответствуют широко принятому мнению научного сообщества.

Ложь
Ложь
© Ekrano nuotr.

Вакцины против COVID-19, в том числе и те, которые используют мРНК-технологию, прошли строгие клинические испытания (о том, как выглядит в ЕС процесс разработки, испытаний и оценки вакцин против COVID-19, можно узнать здесь – ред.) и были одобрены многими регуляторными органами по всему миру. Вакцинация детей и подростков является важным этапом в борьбе против пандемии, поскольку это позволит защитить их от тяжелых форм болезни и снизить риск передачи вируса другим людям.

Многие эксперты и организации, включая Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Американскую академию педиатрии (AAP), рекомендуют вакцинацию детей и подростков от COVID-19. Они указывают на то, что вакцины безопасны и эффективны, и что риск развития тяжелых последствий от болезни у детей не меньше, чем у взрослых. Серьезные реакции после вакцинации против COVID-19 у детей и подростков возникают редко. См. ниже количество подтвержденных сообщений о миокардите в Системе отчетности о нежелательных явлениях, связанных с вакцинами (VAERS), по возрастным группам:

* 5-11 лет: 23 подтвержденных сообщения о миокардите после введения 23 376 785 доз;

* 12-15 лет: 376 подтвержденных сообщений о миокардите после введения 25 913 772 доз;

* 16-17 лет: 316 подтвержденных сообщений о миокардите после введения 14 180 263 доз;

Как правило побочные явления после вакцинации от COVID-19 не требуют медицинской помощи. Спайк-протеины (белки-шипы) в вакцинах не являются токсичными. Белки-шипы вызывает иммунный ответ, но это не токсин. Вакцины не содержат фактического белка-шипа от COVID-19 или живого вируса COVID-19. Белки-шипы, покрывающие коронавирус, позволяют ему легко заражать человеческую клетку и размножаться. Однако вакцина работает, обучая иммунную систему бороться со всплеском белков-шипов в организме и избавляться от него. Подробно ознакомиться с тем, как действуют мРНК-вакцины, можно здесь.

В целом, мнение Роберта Малоуна не подкреплено достаточным количеством научных данных, и следует ориентироваться на рекомендации и мнения признанных экспертов и организаций в области здравоохранения.

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