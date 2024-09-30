Правда ли, что вакцины Covid-19 стали причиной 17 миллионов смертей?

3) „В одной лишь вакцине от гепатита В, которую младенец получает в первый день жизни, алюминия в пять раз больше, чем он получит за полгода питания грудным молоком“: спекуляции о тяжелых металлах в составе вакцин возникают из-за того, что в вакцинах иногда используют адъюванты , и среди них есть адъюванты алюминия и тиомеросал (ртутное соединение). Тимеросал – это добавка к вакцинам, которую используют в некоторых вакцинах для предотвращения роста в них микробов (таких, как бактерии и грибки). Если в вакцинах растут микробы, они могут вызвать болезнь или даже смерть. Тимеросал не используется в детских вакцинах с 2001 года. Однако он все еще используется в некоторых вакцинах от гриппа. Исследования не показывают никакой связи между тимеросалом и аутизмом.