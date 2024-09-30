Правда ли, что вакцины Covid-19 стали причиной 17 миллионов смертей?

Teiginiai
“Нет ни одного грамотного исследования, которое подтверждало бы безопасность вакцин. Люди, отказывающиеся от прививок, в большинстве своем хорошо образованы и богаты. В одной лишь вакцине от гепатита В, которую младенец получает в первый день жизни, алюминия в пять раз больше, чем он получит за полгода питания грудным молоком, а чем более насыщенный в стране календарь прививок, тем больше в ней людей с аутизмом. Опубликовано крупнейшее в истории глобальное исследование избыточной смертности, подтверждающее, что мРНК вакцины от Covid стали причиной смерти 17 миллионов человек. Исследование показало, что ограничения, связанные с пандемией, привели к 30 миллионам смертей во всем мире“, – сообщает автор сообщения в социальных сетях.
Verdiktas
В своем посте в социальных сетях автор манипулирует информацией, ссылается на дискредитировавшие себя источники информации, утверждения о вреде вакцин, их связи с аутизмом и повышенной смертностью из-за вакцинации – не имеют научного обоснования. Научные исследования, авторитетные ученые и международные организации – подтверждают эффективность и безопасность вакцинации. Наш вердикт – автор сообщения, занимается манипуляциями фактами о вакцинации и распространяет ложные сведения.
Melo detektoriaus komentaras
Мы решили поэтапно проверить насколько утверждения о которых говорится в посте, в социальных сетях соответствуют истине. Однако прежде чем мы поговорим о том, что в посте не соответствует истине, нам бы хотелось отдельно немного поговорить о авторе книги, который по мнению создателя поста, рассказал правду о вакцинации:
1) Книгу Амантонио критиковали известные российские врачи: „Сергей Бутрий, удивившийся, что люди готовы доверять в жизненно важном вопросе безымянному блогеру, Федор Катасонов, который назвал книгу спекуляцией и отметил, что „автор проигнорировал научные факты и исследования, которые опровергали его точку зрения“. В комментарии для „Новой газеты“ научный журналист Алексей Водовозов подчеркивал: „Если пойти по ссылкам, которые щедро рассыпал автор, то можно найти либо очень старую публикацию (годов 60-х, а то и раньше); либо некачественную публикацию (а отличия качественной от некачественной автор не понимает в принципе, потому что не специалист); либо отозванную как не соответствующую критериям научной статьи; либо с содержанием, противоречащим тому, что утверждает автор“.
Критики Амантонио, которым удалось выяснить его настоящую личность утверждают, что на самом деле это не один человек, а творческий дуэт мужа и жены, живущих в Израиле. При этом у мужа нет никакого медицинского образования, а жена работает семейным врачом – в стране, где все медицинские работники обязаны быть привиты не только от ковида, но и от многих других болезней. Кроме того, с середины 2000-х супруги принимали активное участие в деятельности нескольких сект. Подробно о том как удалось выяснить настоящую личность Амантонио можно узнать здесь и здесь.
2) „Нет ни одного грамотного исследования, которое подтверждало бы безопасность вакцин“: пандемия COVID-19 представляла собой серьёзную угрозу населению Земли. Такие пандемии, как эта, могут унести жизни миллионов людей. Вакцинация является важным средством борьбы с пандемией COVID-19, поскольку помогает уменьшить количество случаев заболевания, госпитализации и смертей. Вакцины против COVID-19 прошли строгие клинические испытания и получили одобрение со стороны регулирующих органами в связи с их безопасностью и эффективностью (тем не менее как и у каждого лекарства у вакцин от коронавируса есть побочные эффекты, о них можно узнать здесь). Компоненты, которые входят в состав вакцин от коронавируса, хорошо известны и не представляют никакого секрета. Подробно ознакомиться с тем, как действуют мРНК-вакцины, можно здесь;
3) „В одной лишь вакцине от гепатита В, которую младенец получает в первый день жизни, алюминия в пять раз больше, чем он получит за полгода питания грудным молоком“: спекуляции о тяжелых металлах в составе вакцин возникают из-за того, что в вакцинах иногда используют адъюванты, и среди них есть адъюванты алюминия и тиомеросал (ртутное соединение). Тимеросал – это добавка к вакцинам, которую используют в некоторых вакцинах для предотвращения роста в них микробов (таких, как бактерии и грибки). Если в вакцинах растут микробы, они могут вызвать болезнь или даже смерть. Тимеросал не используется в детских вакцинах с 2001 года. Однако он все еще используется в некоторых вакцинах от гриппа. Исследования не показывают никакой связи между тимеросалом и аутизмом.
В составе некоторых вакцин присутствует формальдегид. Согласно информации Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, исследования показали, что у новорожденных со средним весом 2,5 – 3,2 килограмма количество формальдегида в их организме в 50-70 раз превышает максимальное количество, которое они могут получить от однократной дозы вакцины или от вакцин, вводимых с течением времени. Подробно с разбором мифа о вреде формальдегида в вакцинах можно ознакомиться в материале наших коллег из Reuters.
4) „Чем более насыщенный в стране календарь прививок, тем больше в ней людей с аутизмом“: доказательства связи между вакциной против кори, паротита и краснухи (КПК) (или любой другой вакцины) и аутизмом или расстройствами аутистического спектра – отсутствуют. Исследование от 1998 г., в котором поднимался вопрос о возможной связи между вакциной КПК и аутизмом, было признано недостоверным, а статья была отозвана опубликовавшим ее журналом. Автор исследования Эндрю Уэйкфилд в 2010 г. обвинен Генеральным медицинским советом в серьезном нарушении профессиональной этики и лишен права на врачебную практику в Великобритании. Проведенное в 2002 г. в Дании исследование, охватившее 537 303 детей, предоставило убедительные доказательства отсутствия связи между вакциной КПК и аутизмом. У всех детей отсутствовала взаимосвязь между возрастом в период проведения вакцинации, временем, прошедшим с момента вакцинации или датой вакцинации, и временем появления признаков аутизма.
5) „мРНК-вакцины от COVID стали причиной смерти 17 миллионов человек“: эта цифра основана на некорректных интерпретациях данных. Оценки избыточной смертности показывают, что вакцины, напротив, спасли около 19,8 миллионов жизней за первый год их применения. Утверждения о 17 миллионах смертей не поддерживаются авторитетными источниками, и они были опровергнуты учеными и специалистами из Всемирной организации здравоохранения и других медицинских учреждений. С разбором мифа о семнадцати миллионах смертей в результате вакцинации мРНК вакцинами от COVID-19 можно ознакомиться здесь.
Источники
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) – о вакцинах от COVID-19
Вакцины против COVID-19 и побочные эффекты, представляющие особый интерес: многонациональное когортное исследование Глобальной сети данных о вакцинах (GVDN) с участием 99 миллионов вакцинированных лиц
В отчете ложно утверждается, что вакцины от COVID убили 17 миллионов человек по всему миру
Амантонио — знаменитый противник вакцинации с сотнями тысяч подписчиков. Семь лет ему удавалось скрывать свою личность, но недавно его деанонимизировали. Кажется, это не один человек, а семейная пара из Израиля