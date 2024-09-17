Teiginiai
31 августа начнется вакцинация от полиомиелита 640 тыс. детей Газы. Это „абсурд“, так как в секторе Газа уничтожены больницы, нет медикаментов, роды проводятся наживую, не работают реанимационные отделения, нет воды, еды, электричества.
Следовательно, вакцинация будет проведена, потому что „одержимые чувством собственного превосходства сатанисты жаждут ещё больше детской крови и страданий“.
Verdiktas
Полиомиелит – это очень опасная и высоко заразная болезнь, от которой страдают в основном дети. Изобретение и распространение вакцины от полиомиелита позволило устранить это опасное заболевание в большинстве стран мира. Вакцинация детей в секторе Газа вызвана тем, что там зафиксирован случай заболевания полиомиелитом, и никак не связан с „сатанистами“. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Полиомиелит – это чрезвычайно заразное вирусное заболевание, которое поражает нервную систему человека и может вызвать полный паралич организма. Этот вирус передается от человека человеку воздушно-капельным или фекально-оральным путем, причем фактором риска являются плохие санитарные условия – в том числе зараженная вода и продукты питания. Таким образом, именно в условиях разрушенного сектора Газа (ужасные условия, на которых и акцентирует внимание пользователь Threads) есть смысл делать прививки от полиомиелита.
Однако главная причина массовой вакцинации от полиомиелита в сектора Газа заключается в другом: в конце августа 2024 года стало известно, что десятимесячный ребенок в секторе Газа был частично парализован после заражения полиомиелитом. Этот случай заболевания стал первым в секторе за 25 лет. Как пишет DW, до начала войны в секторе Газа вакцинация от полиомиелита была почти повсеместной, однако за почти год войны этот показатель упал ниже 90%. Полиомиелит особенно опасен для детей в возрасте до пяти лет, может вызвать необратимый паралич или даже смерть. Болезнь очень заразна, а лекарства от нее не существует. Предотвратить его, по данным ВОЗ, возможно только с помощью вакцинации.
Непонятно, какое отношение „сатанисты“ (т.е. люди, поклоняющиеся Сатане) имеют к предотвращению детских страданий от чрезвычайно опасной болезни. Массовая вакцинация от полиомиелита привела к тому, что эта болезнь практически исчезла в отдельных регионах мира (в странах Америки в 1994 г., в Европе в 2002 году). Сегодня дикий полиовирус продолжает стабильно циркулировать только в Афганистане, Пакистане и Нигерии, а глобальная заболеваемость полиомиелитом снизилась на 99%. Такие данные невозможно сфальсифицировать из-за ярко выраженных последствий болезни у выживших: паралича конечностей, туловища, шеи и лиц, поражения головного мозга, отставания развития костей поражённых конечностей, деформации кистей и стоп и т.п.