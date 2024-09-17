Правда ли, что вакцинация детей в Газе – это происки сатанистов?

Полиомиелит – это чрезвычайно заразное вирусное заболевание, которое поражает нервную систему человека и может вызвать полный паралич организма. Этот вирус передается от человека человеку воздушно-капельным или фекально-оральным путем, причем фактором риска являются плохие санитарные условия – в том числе зараженная вода и продукты питания. Таким образом, именно в условиях разрушенного сектора Газа (ужасные условия, на которых и акцентирует внимание пользователь Threads) есть смысл делать прививки от полиомиелита.

Однако главная причина массовой вакцинации от полиомиелита в сектора Газа заключается в другом: в конце августа 2024 года стало известно, что десятимесячный ребенок в секторе Газа был частично парализован после заражения полиомиелитом. Этот случай заболевания стал первым в секторе за 25 лет. Как пишет DW, до начала войны в секторе Газа вакцинация от полиомиелита была почти повсеместной, однако за почти год войны этот показатель упал ниже 90%. Полиомиелит особенно опасен для детей в возрасте до пяти лет, может вызвать необратимый паралич или даже смерть. Болезнь очень заразна, а лекарства от нее не существует. Предотвратить его, по данным ВОЗ, возможно только с помощью вакцинации.