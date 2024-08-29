Правда ли, что "в Украине полностью отменят пенсии"?

Более того, в Украине недавно выросла средняя пенсия, а также был принят закон об учете трудового стажа украинцев за рубежом. Отменена пенсия в Украине может быть только по особым основаниям, прописанным в законе – выплату пенсий регулирует закон „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“. Согласно статье 49 этого закона, пенсии могут быть отменены в случае смерти пенсионера; выезда за границу на постоянное место жительства; выявления недостоверных документов при оформлении пенсии; отсутствии действий на счетах пенсионера в течение полугода, неполучения средств на „Укрпочте“; в случае непрохождения физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством, а также в других случаях, определенных законом.