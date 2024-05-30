Правда ли, что в Саудовской Аравии отпраздновали Хануку и зажгли менору?

Это тем более подтверждается cравнением интерьера на фотографиях с празднований Хануки в ОАЭ других лет.

Праздник Хануки – одно из наиболее значимых еврейских праздников наряду с праздником Пурим. Когда в 164 году до н.э. восставшие евреи освободили иерусалимский Храм, в нём уже три года не проводились службы. Восставшие зажгли менору – светильник, который ежедневно зажигал первосвященник. По преданию специального масла для горения хватало всего на один день, но случилось чудо – подсвечник горел восемь дней, поэтому подсвечник-ханукия зажигается все восемь дней праздника.