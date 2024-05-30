Правда ли, что в Саудовской Аравии отпраздновали Хануку и зажгли менору?

Teiginiai
В Саудовской Аравии на еврейский праздник Хануки зажгли „еврейскую религиозную свечу“, „пока кучка высокопоставленных изощренных психопатов [в союзе с террористами Цахал] превращали Газу в пепелище“.
Verdiktas
Опубликованное видео не имеет отношения к Саудовской Аравии, на видео – празднование Хануки еврейской диаспорой в Объединенных Арабских Эмиратах. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Мы проверили происхождение видео. Хотя невозможно с точностью установить, кто первый распространил показанный видеофрагмент, на котором человек, одетый в традиционное для арабов из стран Персидского залива одеяние, зажигает свечи на большом подсвечнике, называемом ханукия.
Однако все другие публикации с данным видео в интернете, причем как из израильских, так и из арабских источников, увязывают его с празднованием Хануки в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах.
Это тем более подтверждается cравнением интерьера на фотографиях с празднований Хануки в ОАЭ других лет.
Праздник Хануки – одно из наиболее значимых еврейских праздников наряду с праздником Пурим. Когда в 164 году до н.э. восставшие евреи освободили иерусалимский Храм, в нём уже три года не проводились службы. Восставшие зажгли менору – светильник, который ежедневно зажигал первосвященник. По преданию специального масла для горения хватало всего на один день, но случилось чудо – подсвечник горел восемь дней, поэтому подсвечник-ханукия зажигается все восемь дней праздника.