2024.05.30 11:49

Правда ли, что в Саудовской Аравии отпраздновали Хануку и зажгли менору?

 
ru.DELFI.lt
Menora
Menora
ФОТО: blueeyes | Shutterstock

Пользователь соцсети Threads в посте утверждает, что в Саудовской Аравии на Хануку зажгли „еврейскую религиозную свечу, как звезду Давида“. Пост содержит намек на некий „произраильский“ заговор и разочарование в Саудовской Аравии. Объясняем, почему эта публикация – ложь.

Teiginiai

В Саудовской Аравии на еврейский праздник Хануки зажгли „еврейскую религиозную свечу“, „пока кучка высокопоставленных изощренных психопатов [в союзе с террористами Цахал] превращали Газу в пепелище“.

Verdiktas

Опубликованное видео не имеет отношения к Саудовской Аравии, на видео – празднование Хануки еврейской диаспорой в Объединенных Арабских Эмиратах. Наш вердикт – ложь.

Melo detektoriaus komentaras

Мы проверили происхождение видео. Хотя невозможно с точностью установить, кто первый распространил показанный видеофрагмент, на котором человек, одетый в традиционное для арабов из стран Персидского залива одеяние, зажигает свечи на большом подсвечнике, называемом ханукия.

Скриншот из социальных сетей

Однако все другие публикации с данным видео в интернете, причем как из израильских, так и из арабских источников, увязывают его с празднованием Хануки в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как арабские, так и израильские источники увязывают это видео в Instagram и TikTok с ОАЭ, а не Саудовской Аравией

Это тем более подтверждается cравнением интерьера на фотографиях с празднований Хануки в ОАЭ других лет.

Праздник Хануки – одно из наиболее значимых еврейских праздников наряду с праздником Пурим. Когда в 164 году до н.э. восставшие евреи освободили иерусалимский Храм, в нём уже три года не проводились службы. Восставшие зажгли менору – светильник, который ежедневно зажигал первосвященник. По преданию специального масла для горения хватало всего на один день, но случилось чудо – подсвечник горел восемь дней, поэтому подсвечник-ханукия зажигается все восемь дней праздника.

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