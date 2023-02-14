Правда ли, „что в Европе не только заставят людей есть тараканов, но и запретят говорить правду”?

Teiginiai

Европейская Комиссия официально занялась созданием министерства правды, потому что, когда людей заставляют питаться саранчой и тараканами, когда требуют, чтобы они понизили в своих домах температуру до 18 градусов тепла, то о свободе слова не может идти и речи. Европейцы не имеют права учить демократии, так как, например, в Германии за членами партии “Альтернатива для Германии” следят и им официально запрещено занимать государственные должности, служить в полиции, прокуратуре.

Verdiktas

Создатели видеосюжета соврали минимум три раза. Во-первых, в Европе никто не заставляет людей есть тараканов, во-вторых, в Европе – свобода слова, и в-третьих, члены партии “Альтернатива для Германии” занимают места в Бундестаге (парламенте Германии), ландтагах и в Европарламенте, то есть высшие государственные должности. Наш вердикт – фейк.

Melo detektoriaus komentaras

Продукты из насекомых в ЕС занимают небольшую часть рынка. Еврокомиссия, когда сообщила о допуске на европейский рынок продуктов из насекомых, заявила: „потребители сами решают, хотят они есть насекомых или нет. Использование насекомых в качестве альтернативного источника белка не ново, и насекомых регулярно употребляют в пищу во многих частях мира”.

Насекомых в пищу издавна употребляют в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, в Азии, Африке. Даже в Библии можно найти упоминание употребления насекомых в качестве пищи, ими, а точнее съедобной саранчой (акридами), согласно Святому писанию христиан, питался Иоанна Креститель. Использование насекомых в качестве пищи является экзотическим в основном только в европейских странах. Ученые утверждают, что у использования насекомых для производства пищи хорошие перспективы.

Европейская Комиссия не вводит в странах ЕС цензуру, так как свобода слова - один из основополагающих принципов демократии. Свободу слова в ЕС закрепляют как международные правовые инструменты (например, Европейская конвенция по правам человека), акты ЕС, а также национальное законодательство. Так, ст. 10 ЕКПЧ гласит: “Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ”.

Жозеп Боррель ничего не говорил о цензуре. По словам Борреля, центр по сбору и анализу информационных угроз, будет заниматься сбором информации по угрозам, информационным манипуляциям иностранных государств направленных на политическую обработку граждан Европейского Союза. Более чем очевидно, что здесь не говорится ни о какой цензуре ни личного мнения граждан, ни средств массовой информации. Тем не менее стоит иметь в виду, что ряд СМИ на территории ЕС все-таки было заблокировано, из-за распространения ложных сведений о пандемии коронавируса либо из-за распространения дезинформации и попыток идеологической обработки граждан Европейского Союза.

О партии "Альтернатива для Германии" подробно можно узнать здесь и здесь. Германские спецслужбы официально наблюдают за правонационалистическим объединением АдГ "Крыло", так как оно является правоэкстремистским. Однако члены партии “Альтернатива для Германии” занимают места в Бундестаге (парламенте Германии), ландтагах и в Европарламенте, то есть именно занимают высшие государственные должности.