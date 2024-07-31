Teiginiai
Британские военные аналитики рассказали британскому депутату Эндрю Бриджену, что в Европе готовится ядерный взрыв, который может произойти в форме „грязной бомбы“, сделанной из радиоактивных материалов, привезенных из Украины. Возможно, такие ядерные взрывы уже происходили на Донбассе, чтобы спровоцировать войну, так же как „[был спровоцирован] теракт 11 сентября 2001 года“ в США.
Verdiktas
Теперь уже бывший депутат британского парламента Эндрю Бриджен известен своими скандальными высказываниями и поддержкой теорий заговора про анти-ковидные вакцины. Таким образом, любые его высказывания необходимо воспринимать критически. Более того, сами слова депутата выдают его незнание темы: взрыв грязной бомбы – это не то же самое, что ядерный взрыв. В любом случае, последствия такого взрыва были бы зафиксированы, если бы они произошли на Донбассе. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
20 июня 2024 года британское ультраправое конспирологически настроенное медиа-издание Resistance GB опубликовало интервью с на тот момент депутатом британского Парламента от Северо-Западного Лестершира Эндрю Бридженом.
В ходе интервью Бриджен начал критиковать позицию правительства Великобритании (на тот момент правительства Консерваторов, возглавляемого Риши Сунаком) по поводу российской войны в Украине, говоря о том, что не стоит конфликтовать с Россией, так как это принесет Британии больше проблем. Интервьюер спросил у Бриджена, применит ли Путин ядерное оружие, на что Бриджен ответил „да“ и добавил, что у него есть знакомые военные аналитики в спецслужбах, которые говорят о том, что в Европе готовится ядерный взрыв. Далее, депутат заявил, что разновидностью такого взрыва может быть взрыв „грязной бомбы“, сделанной из радиоактивных материалов из Украины, и что, возможно, такие ядерные взрывы уже происходили на Донбассе, чтобы спровоцировать войну“.
Бриджен путает „ядерный взрыв“ и „грязную бомбу“. Грязная бомба – это взрывное устройство, окруженное радиоактивной оболочкой. Взрыв такой бомбы должен сделать территорию взрыва непригодной для любого использования на долгое время. Однако, по мнению экспертов, психологический и террористический эффект „грязной бомбы“ намного больше физического и, во всяком случае, речи о трансграничном заражении радионуклидами не идет.
Грязная бомба – это не ядерная бомба. Ядерная бомба создает взрыв, который в миллионы раз мощнее, чем взрыв грязной бомбы. Облако радиации от ядерной бомбы может распространиться на десятки и сотни квадратных миль, тогда как радиация грязной бомбы может быть рассеяна в пределах нескольких кварталов или миль от взрыва.
И в случае взрыва грязной бомбы, и ядерной бомбы, если бы они использовались на Донбассе, чтобы „спровоцировать войну“, было бы возможно зафиксировать последствия применения такой бомбы – благодаря радиационному фону.
Помимо сомнительной логики слов Бриджена по поводу ядерных взрывов, сомнения вызывает также и его репутация. Так, он неоднократно распространял теории заговора по поводу антиковидных вакцин. Так, например, в январе 2023 года он сравнил введение вакцинации от коронавируса с Холокостом, из-за чего был исключен из Консервативной партии. В марте 2023 года Бриджен опубликовал твиты, продвигающие теорию заговора, утверждающую, что COVID-19 возник в Форт-Детрике.
В январе 2023 Эндрю Бриджен также был отстранен от работы в Палате общин на пять дней заседаний за нарушение кодекса поведения депутата – за неоднократное нарушение правил в отношении платного лоббирования и декларирования интересов, а также за попытку оказать давление на чиновника, расследующего его нарушения в области лоббирования.
Во время парламентских выборов в Великобритании в июле 2024 года Эндрю Бриджен лишился своего депутатского кресла.
Источники
Politico: British MP expelled from Tories after comparing COVID-19 jab to Holocaust
Logically Facts: False: COVID-19 originated at Fort Detrick, a United States army base
The Guardian: Andrew Bridgen suspended from House of Commons over lobbying
Leicestershire Mercury: Andrew Bridgen issues first statement after election loss saw him finish second to last