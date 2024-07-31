2024.07.31 12:21

Правда ли, что в Европе готовится ядерная провокация?

 
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4 мая 2021 года, Россия, Москва. Репетиция парада Победы в Великой Отечественной войне. Ракетный комплекс «Тополь »
4 мая 2021 года, Россия, Москва. Репетиция парада Победы в Великой Отечественной войне. Ракетный комплекс «Тополь »
ФОТО: Naletova Elena | Shutterstock

Пользователь Threads опубликовал фрагмент видео, на котором британский политик утверждает, что в Европе готовится ядерный взрыв. Пользователь соцсети сопроводил видео комментарием о том, что „европейские и российские политики“ „подогревают ядерную повестку“. Мы объясним, почему этому видео не стоит доверять.

Teiginiai

Британские военные аналитики рассказали британскому депутату Эндрю Бриджену, что в Европе готовится ядерный взрыв, который может произойти в форме „грязной бомбы“, сделанной из радиоактивных материалов, привезенных из Украины. Возможно, такие ядерные взрывы уже происходили на Донбассе, чтобы спровоцировать войну, так же как „[был спровоцирован] теракт 11 сентября 2001 года“ в США.

Verdiktas

Теперь уже бывший депутат британского парламента Эндрю Бриджен известен своими скандальными высказываниями и поддержкой теорий заговора про анти-ковидные вакцины. Таким образом, любые его высказывания необходимо воспринимать критически. Более того, сами слова депутата выдают его незнание темы: взрыв грязной бомбы – это не то же самое, что ядерный взрыв. В любом случае, последствия такого взрыва были бы зафиксированы, если бы они произошли на Донбассе. Наш вердикт – ложь.

Melo detektoriaus komentaras

20 июня 2024 года британское ультраправое конспирологически настроенное медиа-издание Resistance GB опубликовало интервью с на тот момент депутатом британского Парламента от Северо-Западного Лестершира Эндрю Бридженом.

Скриншот видео-интервью с Эндрю Бридженом от издания Resistance GB

В ходе интервью Бриджен начал критиковать позицию правительства Великобритании (на тот момент правительства Консерваторов, возглавляемого Риши Сунаком) по поводу российской войны в Украине, говоря о том, что не стоит конфликтовать с Россией, так как это принесет Британии больше проблем. Интервьюер спросил у Бриджена, применит ли Путин ядерное оружие, на что Бриджен ответил „да“ и добавил, что у него есть знакомые военные аналитики в спецслужбах, которые говорят о том, что в Европе готовится ядерный взрыв. Далее, депутат заявил, что разновидностью такого взрыва может быть взрыв „грязной бомбы“, сделанной из радиоактивных материалов из Украины, и что, возможно, такие ядерные взрывы уже происходили на Донбассе, чтобы спровоцировать войну“.

Бриджен путает „ядерный взрыв“ и „грязную бомбу“. Грязная бомба – это взрывное устройство, окруженное радиоактивной оболочкой. Взрыв такой бомбы должен сделать территорию взрыва непригодной для любого использования на долгое время. Однако, по мнению экспертов, психологический и террористический эффект „грязной бомбы“ намного больше физического и, во всяком случае, речи о трансграничном заражении радионуклидами не идет.

Скриншот из социальных сетей

Грязная бомба – это не ядерная бомба. Ядерная бомба создает взрыв, который в миллионы раз мощнее, чем взрыв грязной бомбы. Облако радиации от ядерной бомбы может распространиться на десятки и сотни квадратных миль, тогда как радиация грязной бомбы может быть рассеяна в пределах нескольких кварталов или миль от взрыва.

И в случае взрыва грязной бомбы, и ядерной бомбы, если бы они использовались на Донбассе, чтобы „спровоцировать войну“, было бы возможно зафиксировать последствия применения такой бомбы – благодаря радиационному фону.

Помимо сомнительной логики слов Бриджена по поводу ядерных взрывов, сомнения вызывает также и его репутация. Так, он неоднократно распространял теории заговора по поводу антиковидных вакцин. Так, например, в январе 2023 года он сравнил введение вакцинации от коронавируса с Холокостом, из-за чего был исключен из Консервативной партии. В марте 2023 года Бриджен опубликовал твиты, продвигающие теорию заговора, утверждающую, что COVID-19 возник в Форт-Детрике.

В январе 2023 Эндрю Бриджен также был отстранен от работы в Палате общин на пять дней заседаний за нарушение кодекса поведения депутата – за неоднократное нарушение правил в отношении платного лоббирования и декларирования интересов, а также за попытку оказать давление на чиновника, расследующего его нарушения в области лоббирования.

Во время парламентских выборов в Великобритании в июле 2024 года Эндрю Бриджен лишился своего депутатского кресла.

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