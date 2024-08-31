Правда ли, что в 90-е Россией правили Ротшильды?

Экономические и социальные потрясения 1990-х годов в России – следствие объективных причин, связанных с распадом СССР и попыткой установить в обществе новый экономический и политический режим. Семья Ротшильдов никак не управляла Россией или экономическими процессами в ней. Также, семья Ротшильдов никак не связана с американским Государственным департаментом. Наш вердикт – ложь.

Комментарий пользовательницы Threads – это пример еще одной из множества теорий заговора про семью Ротшильдов и ее предполагаемое влияние на политические и экономические процессы в разных странах. Причем в России конспирологические теории про Ротшильдов подогреваются самим государством – так в 2017 году по Первому каналу был показан сюжет про Ротшильдов, которые хотя и не управляют всем миром, но якобы противостоят американской семье Рокфеллеров в борьбе за власть, деньги и ресурсы и которые „всегда рассматривали Россию как место, где можно очень быстро заработать много денег“.