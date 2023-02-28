Правда ли, что украинские вооруженные силы применяют химическое оружие?

Teiginiai



Вооруженные силы Украины применяют боевые химические отравляющие вещества на поле боя.



Verdiktas



В видеорепортаже белорусских пропагандистов нет ни одного факта, подтверждающего применение украинской стороной боевых отравляющих веществ, зато много домыслов, попыток манипулировать зрителями при помощи эмоций. Наш вердикт – фейк.



Melo detektoriaus komentaras



В качестве доказательства демонстрируются кадры гибели российского бойца в результате попадания ВОГ, сброшенного дроном украинских вооруженных сил. Очередным доказательством, по мнению белорусской журналистки, являются запись бойца российской частной военной компании “Вагнер» о том, что украинские военные обстреляли его сослуживцев химическими боеприпасами, в результате чего бойцы ЧВК получили химические ожоги.

На видео, при помощи которого белорусские журналисты пытаются доказать гибель российских бойцов от химического оружия, видно, что украинский дрон сбрасывает разрешенный международными конвенциями снаряд ВОГ и гранату Ф-1 (гранатометный выстрел – ред.). На открытой местности использование этих боеприпасов просто неспособно создать смертельную либо опасную для жизни концентрацию отравляющих веществ. Даже “Рыбарь” - один из самых популярных пророссийских каналов - отрицает, что видео демонстрирует применение химических веществ.

Видео, на котором демонстрируются дроны, украинские военные, которые работают со снарядами и подготавливают дроны и которое, как утверждает белорусская пропагандистка, на самом деле ничего общего с производством химического оружия не имеет. Несколько дней назад (точнее 20 февраля) Роберт Бровди (позывной – Мадяр – ред.) украинский военный, командир отдельной тактической группы аэроразведки “Птицы Мадяра”, опубликовал видео, в котором рассказал о типах снарядов, которые использует его группа. Украинские ведомства официально подтверждают, что группа Мадяра использует разрешенные ВОГ снаряды.

Нам бы хотелось отметить, что 1993 году Украина присоединилась, а в 1998 году ратифицировала международную Конвенцию о запрещении химического оружия. Тогда же был уничтожен весь химический арсенал, доставшийся Украине от СССР, что и зафиксировали международные наблюдатели. Турецкий дипломат Ахмет Узюмджю, бывший Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО – ред.) с 2010 – по 2018 годы пишет, что Россия подозревается в том, что тайно и в нарушение Конвенции обладает химическим оружием.

Примечательно, что и в случае с бойцом “Вагнера”, который заявляет о применении украинской стороной отравляющих веществ, нет никаких доказательств - ни применения самих боеприпасов, ни раненых бойцов ЧВК. Беседы белорусской журналистки с другими “свидетелями” и “экспертами» сводятся к таким доказательствам как “мы слышали”, “говорят, что применяют” и так далее.