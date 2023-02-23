Правда ли, что украинцы в Европе начали получать повестки в армию?

Teiginiai



“В Евросоюзе пообещали выдать киевскому режиму подлежащих мобилизации граждан Украины призывного возраста. По данным источника, в числе первых откликнувшихся – Литва, Латвия и Польша, Великобритания”.



Verdiktas



У этой информации, которая с конца января распространяется в социальных СМИ, с правдой ничего общего нет. Ни мэр Вильнюса Ремигию Шимашюс, ни Гунарс Аксиньш, мэр Лиепаи, ничего подобного не заявляли, а документы, на которые ссылаются российские пропагандисты, – поддельные. Наш вердикт – фейк.



Melo detektoriaus komentaras



Во-первых, сообщение, написанное от имени Шимашюса, написано на плохом литовском, с грамматическими и орфографическими ошибками. По нашему мнению, очень высока вероятность того, что тот, кто написал сообщение от имени Шимашюса, воспользовался электронным переводчиком т. е., текст на русском языке был переведен на литовский. Во-вторых, Каролис Жукаускас, советник мэра Вильнюса, подтвердил, что Ремигиюс Шимашюс ничего подобного не писал. В-третьих, с опровержением выступил и Гунарс Ансиньш, мэр Лиепаи.

О том, что якобы “официальное” сообщение является подделкой, заявило посольство Украины в Латвии. Цитируем:

“Внимание! Действуют мошенники! Посольству Украины стало известно, что в местные самоуправления Латвии поступают так называемые “запросы/письма” якобы от Посольства Украины с просьбой предоставить персональные данные граждан Украины, находящихся в Латвии призывного возраста. В этой связи заявляем, что Посольство не направляло таких запросов/писем в соответствующие государственные органы Латвии. Мошенники используют поддельный бланк Посольства Украины и копию подписи Посла Украины Александра Мищенко, чтобы придать так называемому “запросу” форму легитимности. Также отмечаем, что электронный адрес, по которому мошенники просят отправить данные: consul_lv@mfa-ua.info, не принадлежит Министерству иностранных дел Украины и Посольству Украины в Латвийской Республике”.

С похожим предостережением обратилось и посольство Украины в Литве. Цитируем:

“Мошенники в лице сотрудников Миграционной службы Литвы пытаются собрать данные о гражданах Украины, временно переселенных в Литву. Миграционная служба Литвы получила информацию о том, что интернет-мошенники используют официально несуществующий адрес электронной почты для распространения дезинформации и пытаются незаконно собирать данные о гражданах Украины. В электронном письме, отправленном адресату, говорится, что Департамент миграции в сотрудничестве с правительствами Литвы и Украины проводит поиск граждан Украины в Литве, предположительно связанных с военной службой. К письму также прилагается фиктивная анкета, в которой запрашиваются личные данные граждан Украины. Отмечается, что данную анкету необходимо направить в консульский отдел Посольства Украины в Литве”.

Польские спецслужбы отметили попытки распространения дезинформации о том, что проводится подготовка к мобилизации в ряды вооруженных сил Украины проживающих на территории Польши украинцев. Цитируем:

“Выявлены попытки широкого распространения ложного сообщения о том, что польские власти готовят мобилизацию среди украинцев, находящихся в Польше, и планируют возвращение беженцев, проживающих в Польше, в Украину. Для аутентификации своего сообщения российский дезинформационный аппарат использует сфабрикованное письмо МВД, рассылает электронные письма, выдавая себя за одно из подразделений МВД, и распространяет плакаты с поддельным QR-кодом Управления по делам иностранцев с призывом собирать данные на украинцев, проживающих в Польше”.