Правда ли, что Украина – это “исторически искусственное государство”, а Польша желает оккупировать Литву?

Teiginiai



Человеческие, технологические, энергетические и даже нравственные ресурсы – все в России. В Литве сейчас пытаются выступать против русскоязычных школ, чтобы не отставать от Латвии и Эстонии.… Или мы – народ (как народ, а не государство; государства у нас нет) суверенный в своих ценностях, или мы готовы ими поступиться и прогнуться под либеральную машину. Украинцев как народа не существуют, на самом деле это русские. Польша собирается захватить Литву, а в нынешнем виде Литва существует благодаря советской армии.



Verdiktas



В интервью, которое пророссийскому изданию дал блогер Айнис Петкус, можно ознакомиться с коллекцией самых невероятных конспирологических теорий о международной политике, Литве, России и Украине. Наш вердикт – манипуляция и фейк.



Melo detektoriaus komentaras



Что бы там не заявлял блогер, но Российская Федерация достаточно сильно отстает от большинства развитых стран практически по всем показателям. Так, по показателю ВВП (Валовой внутренний продукт) за 2021 год, Россия находится на 11 месте, ее опережают такие страны, как Индия и Южная Корея. Согласно другому более точному показателю ВВП на душу населения, который является характеристикой, определяющей уровень экономического развития страны, Россия занимает 55 место, ее в этом рейтинге опережает не только Литва (41 место), но и Латвия, и Эстония, и Румыния. Человеческие ресурсы России стремительно сокращаются, а попросту говоря страна теряет население из-за эмиграции и повышенной смертности. Россия пока что остается обладателем больших запасов энергетических ресурсов и полезных ископаемых, хотя это никак не сказывается на благосостоянии ее граждан, в индексе Восприятия Коррупции Россия заняла 137 место. Хуже ситуация, например в Уганде (142 место) или Афганистане (150 место). Россия отстает от Европы и по средней продолжительности жизни. В РФ среднестатистический гражданин/ка доживает до 70,06 лет, в Европе - до 80,4 лет.

В Литве против “русских школ” (школ, в которых обучение ведется на русском языке), никто не выступает. В 2022 году в Литве действовало 27 школ с обучением на русском языке, в которых обучалось 12 552 учеников. У зрителей, читателей и радиослушателей в Литве есть неограниченный доступ к популярному в информационному порталу на русском языке – RU.DELFI.LT, а также ЛРТ – новостному порталу на русском и польском языках, R RADIO LT (Родное радио), “Радио Радуга” (Клайпеда), NEWS.TTS.LT (Висагинас), русской службе BBC, русской службе Deutsche Welle, телеканалу “Настоящее Время”, Радио Свобода и многим другим русскоязычным источникам информации.

Блогер заявляет, что Литвы как государства не существует, и это, как минимум, вызывает недоумение и сожаление в том, что Айнис Петкус, по всей видимости, плохо знаком или вовсе не знаком с историй государства, чьим гражданином является. В связи с этим нам бы хотелось напомнить, что Литва получила независимость после падения Российской империи, была оккупирована и аннексирована СССР в 1940 году. Вернула независимость в 1991 году, после распада СССР. Литва как государство является членом Европейского Содружества, Организации экономического сотрудничества и развития, Организации Объединенных Наций и Североатлантического Альянса. Именно потому, что Литва придерживается демократических ценностей, она поддерживает Украину и осуждает агрессию Российской Федерации по отношению к соседним государствам.

Выдумка о том, что Польша собирается либо оккупировать, либо захватить Литву, является на самом деле повторением дезинформации, которую распространяют пророссийские информационные ресурсы. Во-первых, и Литва, и Польша являются членами и НАТО, и ЕС, подобная агрессия встретилась бы с самыми суровыми мерами как со стороны Брюсселя, так и Вашингтона. Во-вторых, Польша и Литва придерживаются как Хельсинкского Заключительного Акта от 1975 года, так и других международных договоров, которые гарантируют нерушимость границ и добрососедские отношения.

А вот Россия нарушила как минимум 12 международных и двусторонних договоров. Среди них — Устав ООН, Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия, которые гарантируют суверенное равенство и территориальную целостность государств, нерушимость границ, воздержание от применения силы или угрозы силой, а также право государства выбирать или изменять меры по обеспечению собственной безопасности. С 1992 года Российская Федерация участвовала в как минимум 12 военных конфликтах.

Когда Петкус говорит о том, что украинцы - искусственно созданный народ и искусственно созданное государство, он повторяет слова Путина. О том, почему ошибается Путин, а вместе с ним и такие блогеры, как Айнис Петкус, когда говорят о том, что Украина - искусственно созданное государство, можно прочитать здесь и здесь.