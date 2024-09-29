Правда ли, что существует диета, способная вылечить рак за 42 дня?

Рудольф Бройс (или Рудольф Бреусс – ред.) был австрийским натуропатом и сторонником альтернативного лечения рака. Ученые и исследователи скептически относятся к методу Рудольфа Бройса — лечить рак при помощи голодания и диеты из чая и овощного сока. Эдзард Эрнст, известный британско-немецкий академический врач и исследователь, специализирующийся на изучении комплементарной и альтернативной медицины, написал, что метод лечения рака Бройса не подкреплен научными доказательствами, а его предположения лишены биологической правдоподобности. Эдзард Эрнст отметил, что поскольку диета несет риск недоедания и исключает традиционные методы лечения рака, она потенциально опасна. Другие ученые также осторожно высказываются в отношении терапевтической ценности именно этой диеты. Согласно исследованию, опубликованному в 2012 году, в котором рассматривались все „диетические методы лечения“, с одной стороны, доказана неэффективность диеты против рака, а с другой – опасность исключительного потребления соков в течение длительного периода времени.