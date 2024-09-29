Правда ли, что существует диета, способная вылечить рак за 42 дня?

Teiginiai
„Раковые клетки умирают в течение 42 дней. Сок по рецепту знаменитого австрийца спас 45 тысяч людей от рака и других неизлечимых болезней. Рудольф Бройс, врач из Австрии, нашел рецепт уникального сока, который обеспечивает исключительные результаты в борьбе с раком. Бройс разработал уникальную систему питания, которая длится 42 дня. Врач предлагает выпивать просто чай и овощной сок со свеклой — основной ингредиент этой системы питания. Многочисленные научные исследования подтвердили, что свекла невероятно полезна в лечении лейкемии и рака“, – сообщают в социальных сетях.
Verdiktas
Эффективность диеты австрийского натуропата Рудольфа Бройса (Бреусса) в качестве средства лечения от онкологических заболеваний не доказана. Современные ученые критически относятся к идее Бройса о том, что требуется голодать в течение 42 дней, и в это время принимать только чай и овощной сок со свеклой в качестве основного ингредиента. Ученые указывают на то, что диета Бройса может быть опасна для пациентов, так как такое интенсивное голодание приводит к значительному дефициту калорий и, следовательно, к дополнительному ослаблению защитных сил организма. Наш вердикт – неправда.
Melo detektoriaus komentaras
Рудольф Бройс (или Рудольф Бреусс – ред.) был австрийским натуропатом и сторонником альтернативного лечения рака. Ученые и исследователи скептически относятся к методу Рудольфа Бройса — лечить рак при помощи голодания и диеты из чая и овощного сока. Эдзард Эрнст, известный британско-немецкий академический врач и исследователь, специализирующийся на изучении комплементарной и альтернативной медицины, написал, что метод лечения рака Бройса не подкреплен научными доказательствами, а его предположения лишены биологической правдоподобности. Эдзард Эрнст отметил, что поскольку диета несет риск недоедания и исключает традиционные методы лечения рака, она потенциально опасна. Другие ученые также осторожно высказываются в отношении терапевтической ценности именно этой диеты. Согласно исследованию, опубликованному в 2012 году, в котором рассматривались все „диетические методы лечения“, с одной стороны, доказана неэффективность диеты против рака, а с другой – опасность исключительного потребления соков в течение длительного периода времени.
Диета Бройса была включена в обзор диет для лечения рака, опубликованный Международным институтом противораковых исследований. В обзоре отмечается, что диета Бройса не приносит никакой пользы в лечении рака и лежащая в ее основе гипотеза не соответствует научным знаниям. В руководстве (на 28 странице – ред.) для онкологических больных, подготовленном экспертами Баден-Вюртембергской онкологической ассоциации, говорится, что лечение онкологических заболеваний при помощи только диеты Бройса может быть опасна для пациентов, так как такое интенсивное голодание приводит к значительному дефициту калорий и, следовательно, к дополнительному ослаблению защитных сил организма.
В статье британского издания Guardian можно прочитать о случае известного мотоциклиста Барри Шина, у которого в 2002 году в возрасте 51 года был диагностирован рак пищевода и желудка. Шин решил следовать лечению рака по методу Бройса и отказался от химиотерапии, прописанной ему врачами. К сожалению, Шин умер 8 месяцев спустя. Тем не менее, надо иметь в виду, что изменение диеты может помочь преодолеть побочные эффекты, которые могут возникнуть в результате лечения рака, предписанного пациентам врачами. Об этом можно прочитать здесь и здесь.
Источники
Руководство для онкологических больных, подготовленное экспертами Баден-Вюртембергской онкологической ассоциации – критика метода Бройса
Исследования показывают, что растительные диеты лучше кетогенных диет для снижения риска рака и улучшения здоровья в долгосрочной перспективе
Обзор диет для лечения рака, опубликованный Международным институтом противораковых исследований