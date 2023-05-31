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Видеоклип, в котором видно, что у девочки якобы глаза рептилии, вызвало бурное обсуждение у пользователей социальных сетей. Мы нашли оригинальное видео и выяснили, что на самом деле у девочки самые настоящие человеческие глаза.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Pixabay

Teiginiai

Видеоклип демонстрирует Владимира Путина, президента России, рядом стоят дети, у нескольких из них - глаза рептилий.

Verdiktas

Кадры, которые использовались в видеоклипе, подверглись монтажу. На настоящих кадрах четко видно, что глаза у детей нормальные. Отсутствие научных доказательств, зависимость от анекдотических свидетельств и возможное использование теории в ненавистнических целях делают теорию о рептилоидах недостоверной. Наш вердикт – фейк и манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras

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Видеоклип, в котором у детей глаза рептилий, является очередной неудачной попыткой доказать теорию о существовании рептилоидов.

Теория о рептилоидах, также известная как теория о рептилиях, представляет собой теорию заговора, согласно которой землю управляют гуманоидные рептилии, способные менять свою форму и выдавать себя за людей. Эта теория возникла в конце XX века и получила широкое распространение благодаря британскому писателю и публицисту Дэвиду Айку, который начал утверждать, что многие ключевые фигуры в истории и политике были либо являются рептилоидами.

Однако нет никаких убедительных научных доказательств, подтверждающих существование рептилоидов или того, что они захватили контроль над миром. Эта теория основана на недоказуемых утверждениях, анекдотических свидетельствах и широко интерпретируемых "доказательствах", таких как необычные отражения в глазах людей на фотографиях или видео, что легко объяснимо особенностями освещения или камер.

Девочка с глазами рептилии
Девочка с глазами рептилии
© Ekrano nuotr.
Оригинальная фотография, на которой видно, что у девочки нормальные глаза
Оригинальная фотография, на которой видно, что у девочки нормальные глаза
© Ekrano nuotr.

Эта теория считается псевдонаукой и отрицается научным сообществом. Для поддержания любой научной теории необходимы фактические доказательства, которые могут быть проверены и подтверждены независимыми исследователями. В случае с рептилоидами таких доказательств нет. Кроме того, критики указывают на то, что теория о рептилоидах может служить для поддержания и распространения ненависти и предрассудков.

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