Правда ли, что СПИДа не существует?

Teiginiai
“Тест на ВИЧ не проводится с выделением этого вируса. Вирус определяют по косвенным признакам, по тем же признакам падения иммунитета. Если я сдал анализы на ВИЧ, СПИД, сразу после того, как переболел гриппом, мне бы поставили этот диагноз, потому что организм был настолько ослаблен, что действительно иммунитет не справлялся и появились белки, которые не свойственны в этот момент здоровому человеку. Вот по наличию этих маркеров они определяют, что у вас именно ВИЧ. А дальше начинают лечить. Мы знаем, что лечение этого, с позволения сказать, заболевания крайне агрессивно, чудовищно агрессивно. Оно само в состоянии разрушить здоровье любого самого крепкого человека. Основная схема лечения напоминает лечение от вирусного гепатита или от других, еще более страшных заболеваний на недоказанной базе – не выделенном вирусе. Лечатся поголовно и умирают от лечения“, – сообщают в социальных сетях.
Verdiktas
Видеоролик содержит ряд серьезных ошибок о том, как диагностируется и лечится ВИЧ. На самом деле тесты на ВИЧ проверяют наличие антител или генетического материала вируса, а современная терапия помогает людям жить полноценной жизнью. ВИЧ – это реальный вирус, который был изучен, и лечение доказало свою эффективность. О ВИЧ-диссидентах, людях, который отрицают существование ВИЧ, и о том, к каким трагедиям это приводит, можно узнать здесь и здесь. Наш вердикт: видеоролик ничто иное, как антинаучная конспирологическая теория.
Melo detektoriaus komentaras
Тестирование на ВИЧ – это анализ крови, который проверяет наличие антител к вирусу или генетического материала самого вируса (например, с помощью ПЦР). После заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) организм начинает вырабатывать антитела, и именно их наличие ищут в тестах. Антитела к ВИЧ – это белки, которые вырабатываются иммунной системой в ответ на присутствие вируса. Иногда делают ПЦР-тесты, которые ищут генетический материал самого вируса (РНК ВИЧ), что позволяет выявить вирус даже на ранних стадиях. Так что, если человек переболел гриппом, и его иммунитет временно ослаб, это никак не влияет на результаты теста на ВИЧ. Врачи не ставят диагноз ВИЧ на основе временного ослабления иммунной системы.
Современное лечение ВИЧ – это антиретровирусная терапия (АРТ). Это не агрессивное лечение, а тщательно разработанная комбинация препаратов, которые блокируют размножение вируса в организме (антиретровирусная терапия привела к снижению показателей СПИДа, госпитализации и смерти на 60–80 проц. – ред.). Эти лекарства помогают людям с ВИЧ жить долгой и полноценной жизнью. Если человек будет соблюдать назначенное лечение, он может жить так же долго, как и люди без ВИЧ. Лечение не разрушает здоровье, наоборот, оно помогает предотвратить разрушение иммунной системы вирусом. Благодаря антиретровирусной терапии, ВИЧ не переходит в стадию СПИДа, и человек не умирает от инфекций, которые могли бы развиться без лечения.
История обнаружения Вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) / как выглядит вирус ВИЧ:
Группа Люка Монтанье из Института Пастера в Париже обнаружила ВИЧ-1. Используя установленные методы, они культивировали Т-клетки из биопсии лимфатического узла от 33-летнего гомосексуального пациента из Франции с симптомами, такими, как лимфаденопатия, которые могут предшествовать СПИДу (впоследствии называемым преСПИДом). В 1984 году команда Роберта Галло из Национального института рака в Бетесде, штат Мэриленд, выделила ВИЧ-1 у 48 пациентов и предположила, что вирус является причиной СПИДа. Сейчас вирус ВИЧ полностью выделен. Снимки патогена под микроскопом можно найти в открытом доступе. При рассмотрении под электронным микроскопом частицы ВИЧ выглядят сферическими и имеют характерный вид с плотным внутренним ядром, окруженным внешней оболочкой. Ядро содержит вирусный генетический материал, а оболочка состоит из липидов и вирусных белков. ВИЧ можно визуализировать как в виде отдельных вирусных частиц, так и внутри инфицированных клеток-хозяев.
Источники
Роберт С. Галло, Люк Монтанье: открытие ВИЧ как причины СПИДа
ВИЧ-диссиденты. Как отрицатели СПИДа убивают своих любовников и своих детей