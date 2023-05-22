aA
В социальных сетях появился видеосюжет, создатели которого пытаются убедить зрителей в том, что популярный мультсериал о семейке Симпсонов предсказал дату смерти Елизаветы, королевы Британии. Объясняем, что это не так, а авторы видео при помощи видеомонтажа обманывают зрителей.
Aociatyvioji nuotr.
Aociatyvioji nuotr.
© Scanpix ir stopkadras

Teiginiai

В видеосюжете демонстрируется наклейка, наложенная на фон реальных кадров из “Симпсонов”, на которой указана дата 8 сентября 2022 года - день смерти королевы Британии.

Verdiktas

Достаточно посмотреть серию мультфильма про приключения Симпсонов и британской королевы под названием “Монологи Королевы”, чтобы убедиться, что никакой наклейки с предсказанием даты смерти королевы Елизаветы не было. Наш вердикт – фейк и манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras

Статьи по теме:
Правда ли, что в вакцинировавших людей странах очень много избыточных смертей?
Правда ли, что Ангела Меркель "заткнула всю верхушку Германии"?

В эпизоде мультсериала про приключения семейки Симпсонов с названием “Монологи Королевы” Гомер врезается в карету королевы на машине, которой он управляет, и предстает перед судом за преступление. Королева не умирает и не лежит в гробу в эпизоде. У «Симпсонов» есть собственная Википедия с более чем 39 000 статей. На странице королевы Елизаветы II в Wikisimpsons перечислены все эпизоды сериала, в которых упоминается британский монарх, и она не умирает ни в одном из них. Эпизод мультфильма, в котором Гомер Симпсон врезается в карету королевы на машине, можно посмотреть здесь и здесь.

фальшивка i оригинал
фальшивка i оригинал
© Ekrano nuotr.

Любители теорий заговора с завидным постоянством пытаются доказать, что мультипликационный сериал про приключения семейки Симпсонов предсказывает будущее. В 2020 году сторонники конспирологических теорий опубликовали видео, в котором показывалось, что Симпсоны предсказали смерть Дональда Трампа. Однако наши коллеги из издания Lead Stories доказали, что это мистификация, а журналисты из издания Politifact подготовили список из самых интересных и смешных мистификаций, которые сторонники теорий заговора распространили о “Симпсонах”: Том Хэнкс заражается COVID-19 , протест против конвоя дальнобойщиков в Канаде, вторжение России в Украину и бунт в Капитолии 6 января 2021 года .

ВЫСЫЛАЙ ФАКТ!

Если комментарии экспертов или политиков показались вам неубедительными, проверь их при помощи „Детектора лжи” и узнай правду!

Загрузить
* Поля обязательные к заполнению
Статьи по теме:
Детектор лжи Частичная ложь

Правда ли, что ООН опубликовала статью о пользе голода для мировой экономики?

В социальных сетях появился видеосюжет, автор которого...

Детектор лжи Ложь

Правда ли, что за организацией пандемии COVID-19 стоит мировое правительство, а при помощи прививок людей превращают в биороботов?

В социальных сетях вновь говориться о видео...

Детектор лжи Ложь

Правда ли, что вакцины от COVID-19 наносят детям необратимый ущерб?

В социальных сетях появилась видеозапись Роберта...

Детектор лжи Ложь

Правда ли, что российские солдаты захватили один из переданных Украине танков "Леопард" и утопили его в болоте?

Пользователи социальных сетей обсуждают видеосюжет, в...

Детектор лжи Ложь

Правда, что "Румыния и Польша претендуют на часть территории Украины"?

Провластный белорусский телевизионный канал АТН...

Детектор лжи Ложь

Правда, что "в Европе разрешили браки с животными"?

Пользователи в социальных сетях обсуждают видеосюжет,...