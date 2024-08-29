2024.08.29 17:24

Правда ли, что солнечные вспышки планируются глобалистами?

 
ru.DELFI.lt
NASA 2024 m. gegužės 14 d. užfiksuotas saulės žybsnis
NASA 2024 m. gegužės 14 d. užfiksuotas saulės žybsnis
ФОТО: NASA | NASA/SDO

Пользователь Threads опубликовал пост, в котором утверждает, что солнечные вспышки – это часть некоего плана глобалистов, включая Клауса Шваба, который продвигается „глобалистскими СМИ“. Объясняем, почему это – ложь.

Teiginiai

Скоро наступит „Великая перезагрузка“, так как „крупные глобалистские СМИ“, такие, как CBSN, Washington Post начали, „словно по команде“, поднимать тему солнечных вспышек, которые приведут к апокалипсису. Об этом „предупреждали“ Клаус Шваб, „пророческий журнал The Economist“ на своей обложке и даже NASA. Они обо все знают „заранее“, потому что „все спланировано“.

Verdiktas

Солнечные вспышки – это астрономические явления, которые никак не контролируются людьми, тем более главой ВЭФ Клаусом Швабом или „глобалисты“. Солнечные вспышки также не могут вызывать апокалипсис – лишь отдельные помехи на Земле. Наш вердикт – ложь.

Melo detektoriaus komentaras

Не совсем понятно, утверждает ли пользователь, что солнечные вспышки „спланированы“ „глобалистами“ или что солнечные вспышки приведут к апокалипсису. И то, и то – неверно. Солнечные вспышки представляют собой резкий выброс энергии в атмосфере Солнца, которую человек не контролирует. Однако современные технологии позволяют все точнее предсказывать появление этих вспышек при помощи наблюдения различных явлений на поверхности Cолнца, например, солнечных пятен или особых солнечных всполохов.

Неверно и то, что солнечные вспышки могут привести к концу света. Эта теория заговора уже распространялась в 2022 году в TikTok – якобы 24 сентября 2022 года должен был наступить конец света из-за солнечных вспышек. На самом деле, солнечные вспышки не могут привести к апокалипсису – самые сильные из них могут вызывать ошибки в навигационных системах и проблемы с мобильной связью, повышенное воздействие радиации на астронавтов, пассажиров и экипаж самолетов на больших высотах и широтах, а также повреждение спутниковых систем. Статья на сайте CBS News, скриншот которой был прикреплен к посту пользователя, рассуждает об интернет-апокалипсисе (то есть возможности того, что солнечная вспышка повлияет на работу интернета на Земле), а не о конце света вообще.

Скриншот из социальных сетей

Добавим, что в данном посте пользователя Threads смешались элементы сразу нескольких популярных теорий заговора. Утверждается, что есть некоторые глобалисты, которым по традиции относится и глава Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб. Эти „глобалисты“ якобы контролируют и некоторые СМИ и даже Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Также упоминаются и конспирологические теории о том, что обложки журнала The Economist предсказывают будущее и о „Великой перезагрузке“.

„Великая перезагрузка“ – это предложение ВЭФ по восстановлению мировой экономики после пандемии COVID-19. „Великая перезагрузка“ предполагала большую кооперацию между государствами и международными компаниями для создания более устойчивой, зеленой и социально ответственной экономики. Это предложение много обсуждалось, но по сути не было реализовано, однако вызвало к жизни множество теорий заговора по поводу мирового правительства глобалистов, которое пытается „навязать простым людям свой контроль через заботу об экологии“.

Бессменный глава ВЭФ Клаус Шваб также долго является объектом теорий заговоров о мировом правительстве и „глобалистах“. Так как Шваб долгие годы продвигает идеи ответственного капитализма и большей роли глобальных корпораций в создании более справедливой и зеленой экономики, он воспринимается, как посланник „глобалистов“ и часть „мирового правительства“. DELFI и наши коллеги фактчекеры много раз разоблачали теории заговора, cвязанные со Швабом.

Наконец, мы уже разоблачали фейк про то, что обложки журнала The Economist предсказывают будущее.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии