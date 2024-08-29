Правда ли, что солнечные вспышки планируются глобалистами?

Teiginiai
Скоро наступит „Великая перезагрузка“, так как „крупные глобалистские СМИ“, такие, как CBSN, Washington Post начали, „словно по команде“, поднимать тему солнечных вспышек, которые приведут к апокалипсису. Об этом „предупреждали“ Клаус Шваб, „пророческий журнал The Economist“ на своей обложке и даже NASA. Они обо все знают „заранее“, потому что „все спланировано“.
Verdiktas
Солнечные вспышки – это астрономические явления, которые никак не контролируются людьми, тем более главой ВЭФ Клаусом Швабом или „глобалисты“. Солнечные вспышки также не могут вызывать апокалипсис – лишь отдельные помехи на Земле. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Не совсем понятно, утверждает ли пользователь, что солнечные вспышки „спланированы“ „глобалистами“ или что солнечные вспышки приведут к апокалипсису. И то, и то – неверно. Солнечные вспышки представляют собой резкий выброс энергии в атмосфере Солнца, которую человек не контролирует. Однако современные технологии позволяют все точнее предсказывать появление этих вспышек при помощи наблюдения различных явлений на поверхности Cолнца, например, солнечных пятен или особых солнечных всполохов.
Неверно и то, что солнечные вспышки могут привести к концу света. Эта теория заговора уже распространялась в 2022 году в TikTok – якобы 24 сентября 2022 года должен был наступить конец света из-за солнечных вспышек. На самом деле, солнечные вспышки не могут привести к апокалипсису – самые сильные из них могут вызывать ошибки в навигационных системах и проблемы с мобильной связью, повышенное воздействие радиации на астронавтов, пассажиров и экипаж самолетов на больших высотах и широтах, а также повреждение спутниковых систем. Статья на сайте CBS News, скриншот которой был прикреплен к посту пользователя, рассуждает об интернет-апокалипсисе (то есть возможности того, что солнечная вспышка повлияет на работу интернета на Земле), а не о конце света вообще.
Добавим, что в данном посте пользователя Threads смешались элементы сразу нескольких популярных теорий заговора. Утверждается, что есть некоторые глобалисты, которым по традиции относится и глава Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб. Эти „глобалисты“ якобы контролируют и некоторые СМИ и даже Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Также упоминаются и конспирологические теории о том, что обложки журнала The Economist предсказывают будущее и о „Великой перезагрузке“.
„Великая перезагрузка“ – это предложение ВЭФ по восстановлению мировой экономики после пандемии COVID-19. „Великая перезагрузка“ предполагала большую кооперацию между государствами и международными компаниями для создания более устойчивой, зеленой и социально ответственной экономики. Это предложение много обсуждалось, но по сути не было реализовано, однако вызвало к жизни множество теорий заговора по поводу мирового правительства глобалистов, которое пытается „навязать простым людям свой контроль через заботу об экологии“.
Бессменный глава ВЭФ Клаус Шваб также долго является объектом теорий заговоров о мировом правительстве и „глобалистах“. Так как Шваб долгие годы продвигает идеи ответственного капитализма и большей роли глобальных корпораций в создании более справедливой и зеленой экономики, он воспринимается, как посланник „глобалистов“ и часть „мирового правительства“. DELFI и наши коллеги фактчекеры много раз разоблачали теории заговора, cвязанные со Швабом.
Наконец, мы уже разоблачали фейк про то, что обложки журнала The Economist предсказывают будущее.
Источники
NASA: Flashes on the Sun Could Help Scientists Predict Solar Flares
Popular Mechanics: Conspiracy Theorists Say a Solar Flare Will End the World on September 24. Yeah, Not Happening
CBS News: Solar activity is ramping up faster than scientists predicted. Does it mean an „internet apocalypse“ is near?
The Week: Why conspiracy theories haunt the World Economic Forum
DELFI: Фейк: Клаус Шваб и мировые элиты готовятся перестроить мир и уничтожить часть человечества
Детектор мифов: Распространяется ложное заявление Шваба о передаче государственного контроля Всемирному экономическому форуму
AP: WEF’s Schwab didn’t write book about exterminating 4 billion people
DELFI: Правда ли, что обложки ротшильдовского журнала the Economist предсказывают будущее?