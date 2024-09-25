Правда ли, что СМИ переделывают новости, и статьи о белых медведях тому подтверждение?

Мы нашли обе статьи: на снимках экрана обе почему-то переведены на французский язык, однако статья в издании NPR написана на английском, а в издании GVA – на нидерландском. Статьи сообщают о двух разных происшествиях. Фото полярного медведя на берегу моря используется в статье издания NPR, где рассказывается об убийстве полярного медведя в результате его атаки на сотрудника круизной компании. И действительно, на прикрепленной к статье фотографии видна, судя по всему, рана от выстрела. Автор фотографии – Густав Буш Арнтсен, сама фотография взята изданием, видимо, от агентства „Associated Press“ (Gustav Busch Arntsen/AP).