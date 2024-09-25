Правда ли, что СМИ переделывают новости, и статьи о белых медведях тому подтверждение?

Teiginiai
Газетная статья от июля 2018 сообщает, что „по сообщению круизной компании, белый медведь убит при самозащите“, а свежая публикация от 3 января 2024 гласит, что „белый медведь умер от птичьего гриппа на Северном полюсе“. Обе новости используют одно и то же фото, а значит, CМИ переделывают новости для своих заказчиков-“глобалистов“.
Verdiktas
То, что используется, как доказательство „переделки новостей по заказу глобалистов“, – на самом деле обычная журналистская практика использования доступных, архивных или стоковых фото в том случае, если нет реального фото происшествия. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
В качестве „доказательства“ к посту пользователя Facebook прикреплена картинка – коллаж снимков экрана двух изданий с новостями про медведей.
Мы нашли обе статьи: на снимках экрана обе почему-то переведены на французский язык, однако статья в издании NPR написана на английском, а в издании GVA – на нидерландском. Статьи сообщают о двух разных происшествиях. Фото полярного медведя на берегу моря используется в статье издания NPR, где рассказывается об убийстве полярного медведя в результате его атаки на сотрудника круизной компании. И действительно, на прикрепленной к статье фотографии видна, судя по всему, рана от выстрела. Автор фотографии – Густав Буш Арнтсен, сама фотография взята изданием, видимо, от агентства „Associated Press“ (Gustav Busch Arntsen/AP).
Вторая статья рассказывает об ином, не связанном с первым, происшествием – о смерти полярного медведя от птичьего гриппа на Аляске. Причем эта новость подтверждается несколькими СМИ и, главное, Департаментом охраны окружающей среды штата Аляска.
Далеко не всегда у СМИ имеются фотографии с места происшествия, как в случае с застреленным медведем в первой новости. В таком случае издания используют разные фото, доступные им либо по подписке на новостные агентства, либо из общих баз данных („стоковые фото“). Так, издание Alaska Beacon для иллюстрации новости о медведе, умершего от птичьего гриппа, использовала фото живого медведя от Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США.
Издание GVA, на которое ссылается пользователь Facebook, просто использовало доступное им фото мертвого полярного медведя – написав, что это „архивное фото“ и указав источник, как Агентство Франс Пресс. Нигде в статье не утверждается, что это реальное фото полярного медведя, умершего от птичьего гриппа. Возможно, журналисты издания GVA неправильно подписали фотографию, не указав ее автора. Однако это никак не связано с „глобалистами“ и переделыванием новостей.
Источники
NPR: Белый медведь застрелен „в порядке самообороны“, утверждает компания круизного судна
GVA: Белый медведь умер от птичьего гриппа в Арктике: „Это ужасно“
Alaska Beacon: Смерть белого медведя на Аляске от птичьего гриппа - первый случай в мире и признак живучести вируса
The Guardian: Белый медведь умирает от птичьего гриппа, поскольку H5N1 распространяется по всему миру
Департамент охраны окружающей среды Аляски: Вспышки высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) и набор инструментов по биобезопасности от USDA APHIS