Правда ли, что скоро в новорожденных детей будут вживлять микрочипы?

Teiginiai
Некую девушку в детстве чипировал родной дядя-ветеринар по просьбе матери – это доказывает, что будущее, в котором будут чипировать детей при рождении, «уже близко».
Verdiktas
Анонимная история пользователя соцсети Reddit, о которой написал британский таблоид Daily Mail, противоречива и не имеет никаких независимых подтверждений, а также не подтверждается и самим таблоидом. На основании никем не подтвержденной истории нельзя сделать выводы о том, что скоро будут чипировать детей c рождения. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Пользователь Threads выложил скриншот действительно существующей статьи в британской газете-таблоиде Daily Mail. Статья представляет собой пересказ поста (и комментариев к нему) анонимного пользователя соцсети Reddit. Оригинальный пост на Reddit с тех пор был удален, поэтому вся информацию доступна только из статьи Daily Mail и пересказывающих эту же статью онлайн-изданий.
Пользователь представился, как 17-летняя девушка, которая утверждает, что при рождении ее дядя-ветеринар чипировал ее ветеринарным микрочипом между лопаток по просьбе матери, которая хотела таким образом обеспечить безопасность девушки.
По информации «девушки», логика ее матери заключалась в том, что, если ее ребенок когда-нибудь потеряется, полиция сможет отсканировать чип и найти контактную информацию родителей. По словам пользователя, факт имплантации чипа отражен в ее медицинских записях. В детстве над ней в школе издевались из-за чипа, а сам чип содержит только ее имя и имена ее родителей.
Проверить историю анонимного пользователя соцсети Reddit никак невозможно – Reddit не верифицирует аккаунты пользователей. Daily Mail написал, что написал пользователю запрос на подтверждение информации, однако никакого развития история не получила, а оригинальный пост, как уже говорилось, удален.
Вся история вызывает серьёзные сомнения в своей достоверности. От полной анонимности пользователя, рассказавшего эту историю, до странностей в самой истории. Мы полагаем, что эта история – выдумка. Так, например, «девушка» утверждает, что факт чипирования зафиксирован в ее медицинских записях и известен другим детям, которые ее дразнили за это. Именно потому, что чипирование людей не является разрешенной или стандартной практикой в большинстве стран, сложно представить себе ситуацию, при которой медицинское учреждение и другие люди знают, что рядом с ними живет чипированный ребенок и не сообщают об этом в СМИ или властям. Сам же пользователь не предоставил никаких доказательств своей истории, и о ней не писали более солидные издания, чем Daily Mail.
- Источники
- Статья Daily Mail про якобы чипированную девушку
- Ссылка на оригинальный пост на Reddit (сейчас удален пользователем, но сохранились комментарии)