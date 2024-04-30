Правда ли, что скоро в новорожденных детей будут вживлять микрочипы?

Вся история вызывает серьёзные сомнения в своей достоверности. От полной анонимности пользователя, рассказавшего эту историю, до странностей в самой истории. Мы полагаем, что эта история – выдумка. Так, например, «девушка» утверждает, что факт чипирования зафиксирован в ее медицинских записях и известен другим детям, которые ее дразнили за это. Именно потому, что чипирование людей не является разрешенной или стандартной практикой в большинстве стран, сложно представить себе ситуацию, при которой медицинское учреждение и другие люди знают, что рядом с ними живет чипированный ребенок и не сообщают об этом в СМИ или властям. Сам же пользователь не предоставил никаких доказательств своей истории, и о ней не писали более солидные издания, чем Daily Mail.