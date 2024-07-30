Teiginiai
Российская нефтяная компания ЮКОС находилась под протекторатом британского клана Ротшильдов. Основным „протектором“ выступал инвестиционный банкир лорд Джейкоб Ротшильд, четвертый барон Ротшильд. ЮКОС не был независимой компанией, „компания полностью контролировалась британцами“.
Verdiktas
Роль протектора, описанная Михаилом Ходорковским, не имеет абсолютно никакого отношения к владению компанией, долей акций или управлению ей. Функция протектора – помешать главе компании совершить поступки, идущие против интересов компании, если на главу компании начнут давить. Протектор не становится главой компании сам и не получает компанию во владение. Таким образом, хотя протектором действительно был Джейкоб Ротшильд, ни он, ни тем более „британцы“ в общем не владели ЮКОСом. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
В мае 2024 года российские медиа и пользователи соцсетей стали обсуждать новости о том, что известная российская нефтяная компания ЮКОС (существовала с 1993 по 2007 гг.) принадлежала Ротшильдам. Якобы „Ротшильды контролировали нефтянку в России“.
Эти новости появились на фоне интервью основателя ЮКОС Михаила Ходорковского российскому блогеру Юрию Дудю. В интервью бывший совладелец и глава ЮКОСа объясняет, что у компании был человек, который играл роль „протектора“. В случае, если такой человек увидит, что на главу компании оказывается давление, из-за чего тот может принять решение, вредящее компании, он должен передать контрольный пакет акций от главы компании заранее определенному человеку. По словам самого Ходорковского, эта роль нужна как раз для того, чтобы обеспечить независимость компании от внешнего давления.
В случае ЮКОСа эту роль действительно играл британский инвестиционный банкир Джейкоб Ротшильд. Увидев, что Ходорковский действует под давлением, тот должен был забрать у Ходорковского полномочия и передать их Леониду Невзлину – тогда одному из совладельцев и вице-президенту ЮКОСа. Это и произошло, когда Ходорковский был арестован в октябре 2003 года.
Протектор траста – это известный правовой институт в англо-американском праве. Опять же, этот человек не является собственником, владельцем или акционером. Он выполняет разные функции, которые гарантируют честное и эффективное управление компанией, особенно при специальных обстоятельствах.
Наконец, отметим, любое упоминание фамилии Ротшильд немедленно порождает теории заговора – так как эта семья банкиров давно является целью множества конспирологических теорий, в том числе из-за существующего до сих пор антисемитизма.