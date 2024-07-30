Правда ли, что Ротшильды владели российской нефтяной компанией ЮКОС?

В мае 2024 года российские медиа и пользователи соцсетей стали обсуждать новости о том, что известная российская нефтяная компания ЮКОС (существовала с 1993 по 2007 гг.) принадлежала Ротшильдам. Якобы „Ротшильды контролировали нефтянку в России“.

Эти новости появились на фоне интервью основателя ЮКОС Михаила Ходорковского российскому блогеру Юрию Дудю. В интервью бывший совладелец и глава ЮКОСа объясняет, что у компании был человек, который играл роль „протектора“. В случае, если такой человек увидит, что на главу компании оказывается давление, из-за чего тот может принять решение, вредящее компании, он должен передать контрольный пакет акций от главы компании заранее определенному человеку. По словам самого Ходорковского, эта роль нужна как раз для того, чтобы обеспечить независимость компании от внешнего давления.