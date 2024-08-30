Правда ли, что „Ротшильды изобрели тестирование на COVID-19 задолго до пандемии“?

Как международное, так и национальное законодательство об интеллектуальных правах (в том числе на патенты) различает два показателя – „дату приоритета“ и „дату подачи“ заявки (например, на патент). Дата приоритета не всегда имеет отношение к тому, когда подана конкретная заявка: дата приоритета показывает, когда вступает в силу законное право на патент. Датой подачи является дата подачи заявки на регистрацию патента. Если зарегистрированный патент основывается на ранее зарегистрированном патенте (то есть продолжает некую серию изобретений), для всех последующих изобретений в этой серии будет указываться та же самая дата приоритета, что и для первого. А вот дата подачи будет различаться.