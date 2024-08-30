Правда ли, что „Ротшильды изобрели тестирование на COVID-19 задолго до пандемии“?

Teiginiai
„На сайте Национальной библиотеки медицины США в разделе патентов указан патент на систему и метод тестирования на COVID-19 под именем Ричарда А. Ротшильда. Патент зарегистрирован в 2015 году, а значит, семья Ротшильдов знала, что пандемия наступит уже тогда,“ – гласит видеоролик.
Verdiktas
Люди, продвигающие эту теорию, плохо понимают или вовсе не понимают, как работает система патентов, или нарочно дезинформируют людей. Ричардом Ротшильдом, не связанным с известной семьей Ротшильдов, была зарегистрирована серия взаимосвязанных патентов. Дата приоритета (дата начала действия права на изобретение) этих патентов одинаковая, а вот сама дата подачи заявки первого патента распространяется на другие взаимосвязанные патенты, в том числе и патент на тестирование на COVID-19, заявка на который была подана в 2020 году. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Как международное, так и национальное законодательство об интеллектуальных правах (в том числе на патенты) различает два показателя – „дату приоритета“ и „дату подачи“ заявки (например, на патент). Дата приоритета не всегда имеет отношение к тому, когда подана конкретная заявка: дата приоритета показывает, когда вступает в силу законное право на патент. Датой подачи является дата подачи заявки на регистрацию патента. Если зарегистрированный патент основывается на ранее зарегистрированном патенте (то есть продолжает некую серию изобретений), для всех последующих изобретений в этой серии будет указываться та же самая дата приоритета, что и для первого. А вот дата подачи будет различаться.
В случае с технологией тестирования на COVID-19 можно видеть в той же самой базе данных на сайте Национальной библиотеки медицины США, что именно дата подачи заявки (filing date) на патент – 17 мая 2020 года. Дата приоритета 13 октября 2015 года указывает лишь на то, что право изобретателя на данную интеллектуальную собственность будет засчитываться с 2015 года, а не с 2020.
На скриншоте выше из базы данных Google патентов видны все патенты одной серии, зарегистрированные Ричардом Ротшильдом: они все связаны с изначальным патентом – „системой и методом использования, обработки и демонстрации биометрических данных“ (System and method for using, processing, and displaying biometric data). Можно видеть, что у разных патентов, зарегистрированных в разное время, одна и та же дата приоритета – 13 октября 2015 года. Это касается и технологии тестирования на COVID-19.
Что касается Ротшильда, указанного в патенте, фактчекеры Агентства Франс Пресс (AFP) связались с группой Rothschild & Co., которая контролируется семьей Ротшильдов и спросили, связан ли этот человек с семьей Ротшильдов. Представитель компании сообщил AFP 8 октября 2020 года, что „нет никакой связи между Rothschild & Co и лицом, указанным в патенте“.
Источники
National Library of Medicine – PubChem – System and Method for Testing for COVID-19
Legal Vision: what’s the difference between a priority date and a filing date?
Google Patents: System and method for using, processing, and displaying biometric data - US10910016B2
AFP Factcheck: Facebook posts promote false conspiracy that coronavirus testing patent was submitted in 2015