Правда ли, что Россия отключила странам Балтии электричество?

Teiginiai



Прибалты ошарашены! Россия отключила Прибалтику от электричества за неуплату. Прибалтика не может сама себя обеспечивать электроэнергией.



Verdiktas



Как видеосюжет, так и статьи, которые писались на его основе, не соответствуют действительности. Во-первых, Литва с момента российской агрессии против Украины отказалась покупать электричество из России, поэтому Россия никак не может “отключить за неуплату” Литву. Во-вторых, Литва, Латвия и Эстония, когда приобретали электричество из России, рассчитывались за него вовремя. В-третьих, страны Балтии обеспечивают себя электроэнергией без помощи России. Наш вердикт – фейк.



Melo detektoriaus komentaras



Из BRELL – единого энергокольца с Россией и Беларусью – Литва планирует выйти сама, причем в максимально сжатые сроки, так как, во-первых, мощности как резервные, так и действующие литовских электростанций, позволяют обеспечить страну электроэнергией, а, во-вторых, существуют и действуют энергомосты в Швецию – NordBalt – и в Польшу – LitPol Link. В-третьих, Литва может рассчитывать в случаях проблем с BRELL на помощь соседних стран Европейского Союза. Литва также отказалась от покупок российской нефти и газа с мая прошлого года, поэтому информация о зависимости Литвы от поставок российских ресурсов либо от российской экономики является дезинформацией.

Вся электрическая энергия, которую Литва потребляет, страна либо производит сама, либо импортирует при помощи энергомостов со Швецией и Польшей. Об этом можно прочитать здесь и здесь. Вкратце:

“В 2022 году в Литву было импортировано 11,219 ТВтч электроэнергии, что на 5,3% меньше, чем в 2021 году, и экспортировать 2,652 ТВтч, что на 7,7% меньше, чем в 2021 году. По сравнению с предыдущим годом, война в Украине привела к значительному изменению импорта электроэнергии в 2022 году. Импорт со Швецией вырос на 35,1% (5,029 ТВтч), а с Польшей – на 28,6% (1,104 ТВтч), заменив собой торговлю электроэнергией из России, прерванную после войны в Украине”.

Эстония электроэнергию частично производит самостоятельно, частично импортирует из Швеции и Финляндии. Латвия также не приобретает электроэнергию из России. Министерство экономики Латвии сообщило: “Импорт электроэнергии из России полностью прекращен. Ни Латвия, ни Балтия, ни Финляндия сейчас не платят ни цента российской генерации за произведенное электричество. Биржа Nord Pool отказалась принимать на бирже какие-либо коммерческие потоки произведенного в России электричества, коммерческие потоки в страны Балтии не идут”.