Правда ли, что Россия больше не дает кредитов странам Балтии, а ранее сформировала государственность Литвы

Teiginiai



* В России не дают кредиты Прибалтике и даже не удосужились покупать прибалтийские консервы, знаменитые в СССР, но позабытые в современной России;

* При этом крупнейшие латвийские и литовские гиганты потеряли продажи, рынки и разорились, закрыв производство;

* В Европе тоже не хотят вкладывать деньги в прибалтийскую экономику, это видно по многолетним бесполезным результатам, которые не сильно то обнадеживают;

* Россия сформировала государственность стран Балтии и, в частности, Литвы.

Verdiktas



Видеосюжет объединяет и пересказывает набор стереотипов российской пропаганды по отношении к странам Балтии. Примечательно, что ни один из этих стереотипов не соответствует действительности. Наш вердикт – фейк и манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



Примечательной чертой этого и подобного ему сюжетов, созданных российской пропагандой, является то, что, как правило, весь постсоветский период стран Балтии описывается как уничтожение производственных мощностей, существовавших там на момент восстановления ими независимости, деиндустриализация и экономический упадок. Создатели таких сюжетов также делают акцент на том, что Европейскому Союзу не нужны страны Балтии с мощной промышленностью, сельским хозяйством и рыболовством. Таким образом пропагандисты рассчитывают, убедить аудиторию в том, что страны Балтии не способны экономически выжить без России. С информацией о том, какие западные компании, какие суммы инвестировали в Литве и сколько создали рабочих мест, можно прочитать здесь, и эти цифры впечатляющие.

Заявления о том, что Евросоюз способствует банкротству литовских предприятий, является ложью с элементами конспирологии. То же самое можно сказать и о двух других странах Балтии. То же касается отказа от российских энергоносителей, транзита и инвестиций.

Разговоры о том, что кроме России рыбоконсервная продукция из стран Балтии никому не нужна, является ложью. В 2015 году “Роскомнадзор” запросил импорт рыбных консервов в Россию из этой страны. Впоследствии эти ограничения были частично отменены. Несмотря на потерю значительной части экспортного сбыта, латвийские предприятия смогли переориентировать экспортные поставки. “Экспорт латвийских рыбных консервов увеличился с 25,5 млн евро в кризисном 2016 г. до 42,6 млн евро в 2021 г. При этом в 2021 г. объем экспорта латвийских рыбных консервов в Россию составлял 1,1 млн евро или 2,7% всего объема экспорта. Более подробную статистику можно посмотреть здесь. Таким образом ограничения со стороны российских властей по доступу к российскому рынку для производителей рыбных консервов из стран Балтии не привели к уничтожению данной отрасли в каждой из этих стран.

Тезис о том, что ЕС не инвестирует в экономику Литвы - ложь от начала и до конца. Точно такая же ложь и то, что страны Балтии каким-либо образом обращались к России с просьбой о предоставлении им кредитов. В состав Европейского Союза Литва вошла в 2004 году. О том, какие финансовые средства страна получила из фондов ЕС для модернизации своей экономики, подробно можно узнать здесь. С 2004 по 2006 – 1,720 млрд евро, с 2007 по 2013 – 6,775 млрд евро, с 2014 по 2020 – 6,709 млрд евро и в периоде 2021 – 2027 гг. получит 8 млрд евро. Литва обеспечила себе и другим странам Балтии независимость от импорта российского газа, чему способствовал плавучий терминал по приему и регазификации СПГ, введенный в строй в порту Клайпеды в конце 2014 г.

Литва была оккупирована и аннексирована Советским Союзом. Согласно секретным протоколам пакта Молотова-Риббентропа, Литва и Виленский край оказались в зоне влияния СССР, Польша в - Германской. Подробно об этом периоде литовской истории можно узнать здесь. Аннексия балтийских государств не была признана США, Ватиканом и рядом других стран. В результате депортаций и репрессий в разные уголки СССР было насильно вывезено более 130 000 тысяч жителей Литвы, из них из-за насилия, террора, голода и непосильного труда скончались около 28 000 тысяч человек.

Отдельно нам бы хотелось обратить внимание на то, что в таких пропагандистских сюжетах, как правило, все три страны Балтии представляются как некий единый регион с общим названием “Прибалтика”. Такое обобщение в отношение трех стран дает пропаганде больше возможностей для манипуляций, когда происходящее в одной или двух из них автоматически экстраполируется на все страны.