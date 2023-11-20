Правда ли, что "российское секретное оружие Алабуга опаснее ядерной бомбы и пугает весь мир"?

В видео утверждается, что таинственное российское оружие заглушило всю технику на американском корабле. Российские медиа рассказывали, что в 2014 году в акватории Черного моря российские Су-24, оснащенное комплексом радиоэлектронной борьбы “Хибины”, полностью вывели из строя технику на американском эсминце. Российские медиа также рассказывали, что после инцидента экипаж корабля был “деморализован”, а некоторые моряки подали в отставку. Однако эта история была опровергнута американскими властями, которые заявили, что эсминцу не было нанесено никакого вреда. Также на видео инцидента заметно, что на самом деле на российских Су-24 не видно никаких дополнительных частей, которые могли бы нести в себе оружие, о котором говорят в российских новостях. The New York Times также опровергла версию российской стороны, показав, что изначально история про деморализованный экипаж и полностью заглушенную технику была опубликована на сайте с пародийными новостями, потом опубликована в Facebook как “письмо-признание” американского моряка близкому человеку, а затем уже подхвачена российскими новостями, которые к тому же придумали несуществующее высказывание американского генерала.