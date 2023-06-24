Тезисы
* Рак – это не болезнь, это дефицит витамина B17;
* Для борьбы с раком не нужны никакие процедуры, курсы лечения и затраты – все это способ пополнить карманы „колонизаторов”.
Вердикт
Доказательств пользы амигдалина против онкологических заболеваний нет, зато полным полно свидетельств того, что его употребление может привести к отравлению и летальному исходу. Наш вердикт – фейк.
Комментарий Детектор лжи
1) Рак – это не болезнь, это дефицит витамина B-17.
Этот тезис является недостоверным. Рак является широкой группой заболеваний, которые характеризуются аномальным ростом клеток с возможностью их инвазии в другие части тела.
С начала 1950-х Амигдалин и его производное лаэтрил выпускались под торговыми наименованиями “Лаэтрил” и “Витамин B17” и рекламировались как противораковое средство. Значимые клинические доказательства пользы употребления амигдалина и „Лаэтрила” для онкологических больных отсутствуют. Использование B17 может быть опасным, поскольку он может производить цианид - когда B17 попадает в человеческий организм, он превращается в цианистый водород, который мешает клеткам адекватно использовать кислород. Отравление цианидом может вызвать ряд побочных эффектов, включая тошноту, мигрень, кислородное голодание, поражение печени, и даже привести к коматозному состоянию или смерти. Ни Амигдалин, ни „Лаэтрил” не являются витаминами, их нет ни в списке витаминов группы В ни в большом, ни в общем списке витаминов;
2) Для борьбы с раком не нужны никакие процедуры, курсы лечения и затраты – все это способ пополнить карманы „колонизаторов”.
Этот тезис также является недостоверным. Он подрывает учение современной медицины и онкологии, которые предлагают различные методы лечения рака, включая химиотерапию, радиотерапию, хирургическое вмешательство, иммунотерапию и другие. Эти методы основаны на обширных клинических исследованиях и показали свою эффективность в лечении различных форм рака. Несмотря на то, что медицинская система, как и любая другая система, может иметь свои проблемы и недостатки, утверждение, что вся система существует только для обогащения, является слишком обобщенным и игнорирует реальные достижения медицинской науки в борьбе с раком.