Правда ли, что рак – это не болезнь, а просто дефицит витамина B17?

С начала 1950-х Амигдалин и его производное лаэтрил выпускались под торговыми наименованиями “Лаэтрил” и “Витамин B17” и рекламировались как противораковое средство. Значимые клинические доказательства пользы употребления амигдалина и „Лаэтрила” для онкологических больных отсутствуют. Использование B17 может быть опасным, поскольку он может производить цианид - когда B17 попадает в человеческий организм, он превращается в цианистый водород, который мешает клеткам адекватно использовать кислород. Отравление цианидом может вызвать ряд побочных эффектов, включая тошноту, мигрень, кислородное голодание, поражение печени, и даже привести к коматозному состоянию или смерти. Ни Амигдалин, ни „Лаэтрил” не являются витаминами, их нет ни в списке витаминов группы В ни в большом, ни в общем списке витаминов;