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Пользователи социальных сетей обсуждают видеосюжет, в котором говорится о том, что от онкологии и ряда других болезней можно вылечиться, если носить одежду того или иного цвета. Мы попробовали выяснить, так ли это, и пришли к выводу, что, к сожалению, это не так. Цвет одежды не спасет от рака, в лучшем случае подобная терапия может помочь избавиться от депрессии и поднять настроение, но никак не от онкологического заболевания.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© National Cancer Institute on Unsplash

Teiginiai


Рак как болезнь боится красного цвета, поэтому если у человека онкология или какое-то воспаление, надо одевать одежду розового или красного цвета. Если камни в почках или в желчном пузыре либо болит печень, то надо носить одежду желтого цвета.

Verdiktas

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Информация, представленная в этом тексте, недостоверна и не имеет научного обоснования. Лечение заболеваний должно проводиться под наблюдением врача и использовать проверенные медицинские методы.

Melo detektoriaus komentaras


Онкологические заболевания не боятся красного, розового цвета либо какого-нибудь другого цвета. Нет научных доказательств того, что ношение желтой одежды может помочь в лечении камней в почках, желчном пузыре или заболеваниях печени. Цвет одежды не оказывает влияния на лечение рака или воспалительных процессов в организме. Хромотерапия, иногда называемая цветотерапией, цветологией или хромотерапией, является методом альтернативной медицины, который считается лженаукой и шарлатанством. Лечение рака осуществляется с помощью хирургии, химиотерапии, радиотерапии и других медицинских методов. Подходы к лечению могут варьироваться в зависимости от типа рака, стадии заболевания и индивидуальных особенностей пациента. С информацией доступной о лечении рака можно также ознакомиться на сайте литовского Национального института рака.

Ложь
Ложь
© Ekrano nuotr.

Вот некоторые из основных методов лечения рака:

Хирургическое вмешательство: Удаление опухоли и окружающих здоровых тканей. Хирургия может быть использована как самостоятельное лечение или в сочетании с другими методами.

Радиотерапия: Использование высокоэнергетических лучей для уничтожения раковых клеток. Радиотерапия может быть локальной (направленной на определенную область) или системной (охватывающей весь организм).

Химиотерапия: Применение медикаментозных средств для уничтожения раковых клеток или остановки их роста. Химиотерапия может быть системной (применяется во всем организме) или локальной (направленной на определенную область).

Иммунотерапия: Метод лечения, использующий иммунную систему пациента для борьбы с раком. Иммунотерапия может включать моноклональные антитела, иммунные точечные ингибиторы и терапию CAR-T.

Гормональная терапия: Медикаментозное воздействие на гормональные процессы, контролирующие рост раковых клеток. Этот метод часто применяется при лечении гормонозависимых заболеваний, таких как рак груди или рак предстательной железы.

Целевая терапия: Использование медикаментов, специфически направленных на определенные молекулярные мишени раковых клеток. Этот подход позволяет минимизировать побочные эффекты лечения на здоровые клетки организма.

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