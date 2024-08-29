2024.08.29 17:40

Правда ли, что "правительство Канады уже предупредило своих граждан о новой смертельной пандемии"?

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock

Пользовательница Facebook опубликовала пост, в котором утверждается, что правительство Канады якобы предупредило своих граждан о гипотетическом новом вирусе, который может привести к перебоям в поставках продуктов питания и топлива. Объясняем, почему это манипуляция.

Teiginiai

„Канадское правительство в лице Канадского центра охраны труда и техники безопасности выпустило предупреждение гражданам, призывающее готовиться к гипотетическому новому вирусу, который может привести к перебоям в поставках продуктов питания и топлива,“ – гласит пост, опубликованный в социальных сетях.

Verdiktas

Специализированное госучреждение в Канаде не предупреждало всех граждан о конкретной новой пандемии, типа COVID-19, а лишь выпустило пособие для бизнесов и предприятий о том, как справляться с возможной пандемией, если она вдруг случится. Наш вердикт – манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras

Пользовательница Facebook опубликовала пост о якобы предупреждении о новой пандемии, прикрепив к посту лого Канадского центра охраны труда и техники безопасности. Публикация намекает на то, что существует некий глобальный заговор по распространению пандемий для контроля населения.

Поиск информации по данному вопросу показал, что данное утверждение, скорее всего, основано на опубликованной несколько дней назад статье в британском таблоиде Daily Mail. В статье пересказывается содержание второго издания „Справочника по плану обеспечения непрерывности бизнеса при вспышках гриппа и инфекционных заболеваний“. По сути, даже в статье в Daily Mail не утверждается, что канадское правительство „предсказало“ пандемию, однако акцентируется внимание на „гипотетическом вирусе“.

Скриншот из социальных сетей

Однако cправочник не предсказывает конкретной новой пандемии. Основываясь на данных предыдущей пандемии коронавируса, справочник описывает, как бизнес или предприятие могут продолжить функционировать во время или после какой-либо чрезвычайной ситуации, связанной с инфекционными заболеваниями. В одной из фраз уточняется, что невозможно точно рассчитать, скольких людей затронет новый возможный глобальный вирус и какой будет новая пандемия. Подробнее как о происхождении конспирологических теорий в целом, так и теории глобального заговора элит (новый мировой порядок – ред.) можно узнать здесь. А, здесь можно прочитать о том, как распознать и определить, что мы имеем дело с конспирологической теорией.

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