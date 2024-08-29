Правда ли, что "правительство Канады уже предупредило своих граждан о новой смертельной пандемии"?

Поиск информации по данному вопросу показал, что данное утверждение, скорее всего, основано на опубликованной несколько дней назад статье в британском таблоиде Daily Mail. В статье пересказывается содержание второго издания „Справочника по плану обеспечения непрерывности бизнеса при вспышках гриппа и инфекционных заболеваний“. По сути, даже в статье в Daily Mail не утверждается, что канадское правительство „предсказало“ пандемию, однако акцентируется внимание на „гипотетическом вирусе“.

Однако cправочник не предсказывает конкретной новой пандемии. Основываясь на данных предыдущей пандемии коронавируса, справочник описывает, как бизнес или предприятие могут продолжить функционировать во время или после какой-либо чрезвычайной ситуации, связанной с инфекционными заболеваниями. В одной из фраз уточняется, что невозможно точно рассчитать, скольких людей затронет новый возможный глобальный вирус и какой будет новая пандемия. Подробнее как о происхождении конспирологических теорий в целом, так и теории глобального заговора элит (новый мировой порядок – ред.) можно узнать здесь. А, здесь можно прочитать о том, как распознать и определить, что мы имеем дело с конспирологической теорией.