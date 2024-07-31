Правда ли, что покушение на Дональда Трампа – это постановка глобалистов?

Президентские выборы в США, вопреки тому, что утверждает пользователь Threads – это сложный и относительно непредсказуемый политический процесс. Так, например, никто не мог предсказать, что действующий президент США Джо Байден будет вынужден отказаться от участия в президентской гонке из-за критики его проблем с возрастом и здоровьем.

Покушение на Дональда Трампа во время его предвыборного ралли 13 июля 2024 все еще расследуется правоохранительными органами США. До сих пор непонятны мотивы стрелка, Томаса Мэттью Крукса. Однако теория о том, что покушение на Трампа постановка, которая нужна была, чтобы Трамп выжил и выглядел героем, не выдерживает критики. Момент покушения попал на видео – на нем видно, что Дональд Трамп выжил, потому что слегка повернул голову и потому, что вовремя среагировал на выстрел и пригнулся, не попав под другие пули.