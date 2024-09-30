Правда ли, что Петр Гаряев открыл квантовую генетику?

Teiginiai
Генетик Петр Гаряев доказал, что достаточно снять волновое излучение любой бактерии или вируса и транслировать энергетический слепок, волновой двойник, с сотовых вышек на население, у облученных появятся все те же симптомы, что и у физически зараженных. То есть на облучение организм реагирует так же. По его словам, страшнее оружия, чем квантовая генетика, вообще нет. После публикации своего открытия ученый неожиданно погиб.
Verdiktas
Теории Петра Гаряева о квантовой генетике, по мнению настоящих ученых, являются ничем иным, как псевдонаучными выдумками, которые настолько далеки от настоящей науки, насколько это возможно. Наш вердикт – в видеоролике говорится неправда.
Melo detektoriaus komentaras
Петр Гаряев трижды становился полуфиналистом антипремии „Почётный академик ВРАЛ“, организованной научно-просветительским порталом „Антропогенез.ру“. С подробной биографией Петра Гаряева и критикой придуманной им псевдонауки – квантовой генетики — можно ознакомиться здесь и здесь. Согласно теории Гаряева, информация в ДНК хранится в виде волны. Правда, какой именно волны, не был уверен даже сам Гаряев: изначально он писал об акустических волнах, позже – о торсионных, оптических и других.
С разбором, почему теория Гаряева о квантовой генетике является псевдонаучной и недостоверной, можно ознакомиться здесь. Также нам бы хотелось подчеркнуть, что ни одного эксперимента, который бы подтвердил тезисы Гаряева. Бактерии и вирусы вызывают заболевания путем физического вторжения в организм и репликации внутри клеток, а не через волновые или энергетические воздействия. Сотовые вышки работают на частотах, которые передают сигналы для мобильной связи, интернета и других телекоммуникационных технологий (сети 4G и 5G). На данный момент нет доказательств того, что они могут передавать информацию, связанную с болезнетворными микроорганизмами, тем более вызывать у людей симптомы заболеваний через излучение. Международная комиссия по защите от ионизирующего излучения определяет 5G-сигнал как безопасный: его мощность измеряется десятками гигагерц (ГГц), тогда как допустимая норма достигает 300 ГГц.
Леонид Корочкин, известный российский генетик и нейробиолог, специализировавшийся в области биологии развития, о трудах Гаряева по „квантовой генетике“ говорил так: „…в рассуждениях же Гаряева генетики нет — ни обычной, ни „волновой“, поскольку никаких конкретных сведений о генах в ней не содержится. Нет в ней ничего конкретного и доказанного о тонкой структуре генома и о том, как эта структура конкретно работает в случае формирования определённого признака. Зато хватает псевдонаучной зауми: „Знаковая структура жидкокристаллических топологий хромосомного континуума как система преобразования эндогенных полей организма, а также внешних по отношению к нему излучений должна быть шире и составлять некий языковый плюрализм, своего рода многомерное семантическое пространство, свойственное каждому генотипу“.“