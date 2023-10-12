Правда ли, что переброска биолаборатории США поближе к России обернулась вспышкой эпидемии в Польше?

Тезисы
В видео озвучивается тезис о том, что переброска сверхсекретных американских биолабораторий на территорию Польши привела к внезапной вспышке эпидемии легионеллы в этой стране, жертвами которой стали десятки, а то и сотни поляков. При этом местом эпидемии называется Жешув, где находится американский военный контингент.
Вердикт
Данное видео является типичным для российской пропаганды, когда в качестве первоисточника используется зарубежное издание, занимающееся распространением дезинформации. Вспышка легионеллы в Польше не является чем-то новым, поскольку ее случаи имели место и ранее, а реакция соответствующих служб говорит о том, что ситуация находится под контролем. Кроме того, развитию бактерий могла способствовать жаркая погода. Поэтому заявления о неких секретных американских биолабораториях, способствовавших эпидемии легионеллы в Жешове, являются манипулятивной дезинформацией.
Комментарий Детектор лжи
Вспышка легионеллеза, о котором идет речь в пропагандистском видео, действительно имела место в Жешове. На сайте Всемирной организации здравоохранения изложено подробное описание данной болезни. Среди прочего, там говорится:
Наиболее распространенным путем передачи Legionella является вдыхание зараженных аэрозолей, образующихся из воды, в которой присутствует бактерия. К источникам аэрозолей, способных передавать Legionella, относятся охлаждающие блоки систем кондиционирования воздуха, системы горячего и холодного водоснабжения, увлажнители и гидромассажные ванны.
Власти Подкарпатского воеводства, столицей которого является Жешув, со всей серьезностью отнеслись к вспышке легионеллеза. Уже 18 августа 2023 г., т. е. на следующий день после появления первых заразившихся, были сделаны пробы теплой и холодной воды в городе и околицах, в которых были найдены бактерии Legionella. Концентрация бактерий в некоторых из этих проб была высокой — настолько что существовал риск заражения во время принятия душа. По официальным данным 144 человека было госпитализировано, а 11 – умерло. Коммунальные службы провели дезинфекцию сети подачи воды.
О том, что тезис российских пропагандистов о связи вспышки легионеллеза с некими секретными американскими биолабораториями является фейком, свидетельствует дальнейшая картина распространения данного заболевания в Польше. Единичные случаи заражения имели место еще в трех воеводствах, при этом заразившиеся не находились в течение последнего времени в Жешове. В целом в последнее время в Польше увеличилось количество тестов на наличие данной бактерии. Как отмечают польские врачи, “легионелле не нужен ни заговор, ни чрезвычайная ситуация. У нас была погода, благоприятствующая развитию бактерий, потому что много дней стояла жара и легионелла могла размножаться во многих водопроводных сетях”.
- Источники
- OKO.press: Niezależny Dziennik Polityczny
- Ложь и манипуляция: Польша готовится к захвату западной Украины
- Фейк: "Стала известна дата нападения Польши на Украину"
- Легионеллез – что это за болезнь
- Legionella w Polsce. Są wyniki badań wody z Rzeszowa. Nie żyje już 11 osób
- Dlaczego legionella roznosi się po kraju? Eksperci wskazują kilka przyczyn