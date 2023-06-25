Правда ли, что озеро Байкал является затопленным карьером другой, более развитой цивилизации?

Тезисы
“Озеро Байкал, которое является крупнейшим озером во всем мире, это карьер прошлой цивилизации. По официальной версии, озеро появилось в результате тектонического сдвига, но с 2007 по 2010 годы исследователи совершили более ста погружений с целью изучения озера и в ходе исследования установили, что часть Байкала имеет необычный и нигде больше не встречаемый рельеф. Исследователи на фоне подводных экспедиций установили, что проход дна совершенно неестественный и больше похож на карьерную выработку. Но если предположить, что Байкал - это карьер, то кто мог добыть столько материала и при помощи каких машин?”
Вердикт
Озеро Байкал действительно является крупнейшим пресноводным озером в мире по объему и самым глубоким озером в мире. Утверждение о том, что Байкал является карьером прошлой / исчезнувшей цивилизации, не подтверждается научными исследованиями. Наш вердикт – видеоклип является антинаучным фейком.
Комментарий Детектор лжи
Байкал расположен в глубокой структурной впадине, окруженной горами, некоторые из которых возвышаются более чем на 6600 футов (2000 метров) над поверхностью озера. Осадочные пласты на дне озера могут иметь толщину до 20 000 футов (6 100 метров). Разрывы земной коры создают в этом районе горячие минеральные источники. Иногда случаются сильные землетрясения; в 1862 году землетрясение затопило около 77 квадратных миль (200 квадратных километров) в северной части дельты Селенги, в результате чего в Байкале образовался новый залив, известный как Провал.
Согласно научным исследованиям, Байкал является продуктом геологических процессов, в частности тектонических сдвигов, и считается современным аналогом формирования древних атлантического типа континентальных окраин. Исследования проводились в рамках международного сотрудничества, в том числе и с участием USGS (United States Geological Survey).
Более подробная версия происхождения озера Байкал: озеро Байкал и окружающие его горы образовались в результате разрушения и движения земной коры. Вероятно, изначально это было русло реки, но толчки и разломы земной коры увеличили размеры и расширили пространство между берегами. Части бассейна Байкала развивались в разное время на протяжении третичного периода (от 66 до 2,6 млн лет назад). Таяние ледников также повысило уровень воды.
Озеро Байкал находится в рифтовой долине, и ежегодно регистрируется до 2000 землетрясений. Землетрясения углубляют озеро и увеличивают его размеры. Некоторые геофизики считают, что озеро Байкал — это рождающийся океан. Берега отдаляются друг от друга на 2 см (0,78 дюйма) в год, с той же скоростью, с которой отдаляются Африка и Южная Америка.
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Возраст озера Байкал оценивается между 25 и 30 миллионами лет. Однако, согласно российскому исследователю Александру Татаринову, который как раз и был одним из тех ученых, совершавших погружения на батискафах “Мир” на дно озера, – озеро могло сформироваться 8 тысяч лет назад, а не 25 – 30 миллионов лет. Отметим, что Татаринов не говорил о том, что у озера может быть искусственное происхождение.
По словам Татаринова для того, чтобы доказать молодость Байкала, нужно разобраться, что явилось главным фактором осадконакопления на дне Байкала. О возрасте Байкала ранее судили, в том числе, по толщине донного осадка. Считается, что основную роль в его образовании играли процессы сносов реками, перенос льдом, ветром. Толщина осадка в десятки метров на дне Байкала при таком подходе говорит именно об исчисляемом миллионами лет сроке его образования. Однако российский исследователь предполагает, что формирование осадочного наполнения могло идти значительно быстрее, за счет поступления глубинного материала из грязевых вулканов. До сих пор процессы грязевого вулканизма, которые обнаружили ученые на дне озера, изучены очень слабо. Если удастся доказать, что роль грязевых вулканов в образовании осадка являлась в образовании решающей, тогда и может быть пересмотрен возраст озера.
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Также существует обширная программа археологических исследований Байкальского региона, известная как Байкальский археологический проект (Baikal Archaeology Project, BAP). Этот проект сосредоточен на изучении среднего голоцена (примерно 9000 – 3000 лет назад) охотников-собирателей Байкальского региона. Исследователям, работающим над проектом, не удалось найти никаких упоминаний о том, что озеро Байкал было создано в результате деятельности древней цивилизации.
Стоит отметить, что в ходе исследований озера Байкал проводились различные сейсмические и анализы осадочных ядер для определения будущих мест бурения и изучения климатической, экологической и геологической истории региона. Однако нет упоминаний о том, что эти исследования обнаружили доказательства искусственного происхождения озера.
- Источники
- Энциклопедия Британника - озеро Байкал: Самое большое и глубокое озеро в мире
- Озеро Байкал: Самое большое и глубокое озеро в мире
- Байкальский археологический проект
- Озеро Байкал – исходная точка для изучения глобальных изменений и рифтов
- Байкал: самое большое, самое древнее и самое глубокое озеро в мире
- Возраст Байкала может быть 8 тысяч лет а не 20 – 30 миллионов лет
- Байкалу может быть всего 8 тысяч лет