Правда ли, что озеро Байкал является затопленным карьером другой, более развитой цивилизации?

Возраст озера Байкал оценивается между 25 и 30 миллионами лет. Однако, согласно российскому исследователю Александру Татаринову, который как раз и был одним из тех ученых, совершавших погружения на батискафах “Мир” на дно озера, – озеро могло сформироваться 8 тысяч лет назад, а не 25 – 30 миллионов лет. Отметим, что Татаринов не говорил о том, что у озера может быть искусственное происхождение.

По словам Татаринова для того, чтобы доказать молодость Байкала, нужно разобраться, что явилось главным фактором осадконакопления на дне Байкала. О возрасте Байкала ранее судили, в том числе, по толщине донного осадка. Считается, что основную роль в его образовании играли процессы сносов реками, перенос льдом, ветром. Толщина осадка в десятки метров на дне Байкала при таком подходе говорит именно об исчисляемом миллионами лет сроке его образования. Однако российский исследователь предполагает, что формирование осадочного наполнения могло идти значительно быстрее, за счет поступления глубинного материала из грязевых вулканов. До сих пор процессы грязевого вулканизма, которые обнаружили ученые на дне озера, изучены очень слабо. Если удастся доказать, что роль грязевых вулканов в образовании осадка являлась в образовании решающей, тогда и может быть пересмотрен возраст озера.