Teiginiai



Ученые разрабатывают приспособления, которые будут контролировать то, сколько мы выдыхаем углекислого газа. Самое забавное: они посчитали, что в Германии среднестатистический человек в год производит выбросов где-то около 10 тонн и предлагают три тонны бесплатно, а остальное человек должен покупать.



Verdiktas



Создатели видеоклипа, когда рассуждают о контроле со стороны таинственных “их”, очевидно имеют в виду так называемую концепцию персонального углеродного следа (carbon footprint – ред.). Однако то ли сознательно, то ли по незнанию настолько извращают эту концепцию, что, по их словам, она сводится к тому, что процесс дыхания человека будет контролироваться при помощи специальных приспособлений. На самом деле это ложь. Наш вердикт – манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



Вкратце: Персональный углеродный след – это общее количество выбросов парниковых газов, в основном углекислого газа (СО2), которые человек производит в результате своей жизнедеятельности. Это включает все - от выбросов, связанных с транспортировкой (например, ездой на автомобиле или полетами на самолете), до выбросов, обусловленных потреблением электроэнергии, производством пищи, потреблением товаров и услуг и т.д. Углеродный след может быть уменьшен через различные стратегии, такие как уменьшение потребления энергии, выбор более эффективных вариантов транспорта, переход на рацион с меньшим содержанием мяса, рациональное использование ресурсов и повторное использование или рециклирование товаров.

Ложь © Ekrano nuotr.

1) Идея контролировать уровень углекислого газа (СО2), который люди выдыхают, кажется нелогичной, поскольку выдыхаемый человеком CO2 является частью естественного углеродного цикла и не влияет на изменение климата. Большая часть выбросов СО2 связана со сжиганием ископаемого топлива, промышленностью, транспортом и сельским хозяйством;

2) Концепция платы за выбросы углекислого газа применяется в некоторых странах в форме углеродного налога или системы торговли квотами на выбросы. Однако эти меры обычно применяются к крупным загрязнителям, таким как промышленные предприятия, а не к отдельным индивидам.

В западном обществе действительно велись дискуссии по поводу персональных углеродных квот. Однако в Великобритании приняли решение не вводить персональные углеродные квоты на стадии обсуждения. Ни Европейский Союз, ни государства-члены Европейского Союза, ни Соединенные Штаты не планируют реализовывать систему персональных углеродных кредитов или квот для своих граждан ни внедрять каких-либо средств, приспособлений либо устройств для контроля за тем, сколько углерода человек вдыхает либо выдыхает.