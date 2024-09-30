Правда ли, что оболочка Земли содержит изображение демона?

Melo detektoriaus komentaras
Космический корабль Апполон-17 снял „официальное изображение“ Земли. Если это изображение „отзеркалить“ и перевернуть, то можно увидеть умышленный рисунок демона Бафомета, которому поклоняются сатанисты.
Verdiktas
Изображение демона на оболочке Земли при помощи цифровых махинаций изначально нашел сторонник теории плоской Земли Боб Кнодель. Однако, при помощи цифрового редактирования, можно нарисовать на Земле все, что угодно. Также, непонятно, каким образом сформировавшаяся тысячи лет назад оболочка Земли могла бы содержать конкретное изображение Бафомета, изобретенное в 1854 году. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
В интернете популярны теории заговоров про сатанистов и спрятанную сатанистскую символику в различных предметах и мероприятиях. Утверждение о том, что в оболочке Земли зашифровано изображение демона Бафомета, относится к таким теориям. Однако попытки предать конкретно изображению демона с головой козла буквально космические масштабы некорректно хотя бы с точки зрения истории оккультизма и сатанизма.
Сатанисты – это действительно люди, которые тем или иным образом ставят в центр своих верований „сатану“ или „дьявола“, падшего ангела из христианской мифологии. На протяжении веков сатана изображался совершенно по-разному. Один из классических западных вариантов изображения сатаны – это действительно в виде существа с рогами и хвостом козла. Однако конкретное изображение Бафомета (на снимке экрана выше) в виде существа с головой козла было придумано в 1854 году французским философом, оккультистом и тарологом 19 века Элифасом Леви. Именно это изображение Бафомета стало во многом каноническим – и оно же используется во множестве теорий заговора.
Мы также нашли изначального автора этой теории про Бафомета и оболочку Земли. В 2018 году канадский писатель Омар Муалем из интереса посетил конференцию, на которой выступали представители разных теорий заговора. Муалем пишет, в какой-то момент сторонник теории плоской земли Боб Кнодель показал на экране знаменитую фотографию Земли с Аполлона-17, затем на своем ноутбуке отразил изображение, как тест Роршаха, перевернул его и отразил снова. В итоге получился контор Бафомета, Кнодель также нашел на изображении что-то „похожее на корону, масонский фартук и всевидящее Око Провидения над головой существа“.