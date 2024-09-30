Правда ли, что оболочка Земли содержит изображение демона?

Сатанисты – это действительно люди, которые тем или иным образом ставят в центр своих верований „сатану“ или „дьявола“, падшего ангела из христианской мифологии. На протяжении веков сатана изображался совершенно по-разному. Один из классических западных вариантов изображения сатаны – это действительно в виде существа с рогами и хвостом козла. Однако конкретное изображение Бафомета (на снимке экрана выше) в виде существа с головой козла было придумано в 1854 году французским философом, оккультистом и тарологом 19 века Элифасом Леви. Именно это изображение Бафомета стало во многом каноническим – и оно же используется во множестве теорий заговора.