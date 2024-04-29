Правда ли, что обложки ротшильдовского журнала the Economist предсказывают будущее?

Далеко не все обложки журнала претендуют на то, чтобы быть предсказаниями. Обложка, на которую ссылается пользователь в Threads и которая якобы предсказывает голод в 2024 году (после наводнений и засухи), на самом деле была опубликована в мае 2022 года. Напомним, что тогда стало понятно, что из-за российского вторжения в Украину и атак на украинские порты, станет невозможным экспорт украинского зерна, что и может привести к глобальному голоду.