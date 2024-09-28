Деньги вкладываются в космические программы, а на самом деле они идут на обогащение конкретных лиц и на монтаж космоса для людей“: это ещё одна популярная конспирологическая теория. Финансирование космических программ, таких, как НАСА, является публичным, и отчёты о расходах доступны для проверки. Программы космических исследований подвергаются строгому государственному аудиту. Заявления о „монтаже космоса“ или фальсификации космических миссий противоречат научным данным и тысячам свидетельств учёных и инженеров, работающих над этими проектами. Запуски ракет и космические миссии тщательно планируются и документируются. Они наблюдаются в реальном времени и подтверждаются независимыми организациями по всему миру. Примеры таких успешных запусков включают миссии SpaceX, которые транслируются в прямом эфире и демонстрируют, как ракеты выходят в космос и возвращаются на Землю. Космическое пространство исследуется с помощью различных средств, таких как космические телескопы, спутники и межпланетные миссии, и результаты этих исследований подтверждаются множеством независимых источников.