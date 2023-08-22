22 августа 2023 г. 14:19

Правда ли, что НАСА запретила фотографию, которая доказывает, что Земля не шар, а диск?

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock
В социальной сети появился видеоролик, в котором, как заявляют его авторы, демонстрируются фотографии, запрещенные к публикации. Поскольку эти снимки доказывают, что Земля является не шаром, а плоским диском. Современная наука, однако, давно опровергла теорию плоской планеты.

Тезисы

Существуют фотографии, которые демонстрируют, что на самом деле Земля — это плоский диск. Эти фотографии запрещено публиковать. Именно они и демонстрируются в видеосюжете.

Вердикт

Существуют неопровержимые доказательства того, что Земля не является плоским диском. Фотографии являются фотомонтажом и манипуляцией. Наш вердикт – фейк.

Комментарий Детектор лжи

Теория о том, что Земля плоская, не соответствует действительности, являясь ложной и антинаучной. Доказательства того, что Земля круглая:

1) В 1972 году американские астронавты, которые высадились на Луне, сделали фотографии Земли, на которых четко видно, что планета круглая. В этом же году была сделана знаменитая фотография "Blue Marble" ("Синий шар") с борта аппарата Apollo 17, которая является одной из самых ясных и полных фотографий Земли, сделанных человеком;

Ложь

2) Гравитация Земли распространяется во всех направлениях, что указывает на то, что Земля имеет форму сферы. Если Земля была бы плоской, гравитация действовала бы по-разному — в зависимости от того, где вы находитесь на плоскости;

3) Путешествия вокруг Земли: Люди могут обойти Землю, двигаясь постоянно в одном направлении. Это было бы невозможно, если бы Земля была плоской;

4) На больших высотах или в открытом море горизонт является кривым. Это свидетельствует о кривизне Земли;

5) Полярные сияния можно увидеть только на полюсах Земли, что также подтверждает ее шарообразную форму.

6) Закат и восход Солнца: Когда Солнце поднимается и садится, мы видим только его верхнюю часть. Это происходит из-за кривизны Земли;

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