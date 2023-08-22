Правда ли, что НАСА запретила фотографию, которая доказывает, что Земля не шар, а диск?

Тезисы

Существуют фотографии, которые демонстрируют, что на самом деле Земля — это плоский диск. Эти фотографии запрещено публиковать. Именно они и демонстрируются в видеосюжете.

Вердикт

Существуют неопровержимые доказательства того, что Земля не является плоским диском. Фотографии являются фотомонтажом и манипуляцией. Наш вердикт – фейк.

Комментарий Детектор лжи

Теория о том, что Земля плоская, не соответствует действительности, являясь ложной и антинаучной. Доказательства того, что Земля круглая:

1) В 1972 году американские астронавты, которые высадились на Луне, сделали фотографии Земли, на которых четко видно, что планета круглая. В этом же году была сделана знаменитая фотография "Blue Marble" ("Синий шар") с борта аппарата Apollo 17, которая является одной из самых ясных и полных фотографий Земли, сделанных человеком;