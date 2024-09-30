Правда ли, что на самом деле электричество уже использовалось четыре века назад?

Предположение о том, что электричество уже применялось в 17 и 18 веках не подтверждается никакими историческими и археологическими доказательствами. Приводимые в качестве „доказательства“ изображения показывает праздничное освещение огнем, а не электричеством во время хорошо известных исторических мероприятий. Наш вердикт – ложь.

Существует множество документальных свидетельств, подтверждающих, что энергоснабжение населенных пунктов было широко распространено в 17 и 18 веках – задолго до того, как Томас Эдисон изобрел электрическую лампочку. Одно из таких доказательств – изображение праздников 1790 и 1650 годов, на которых видно электрическое освещение.

Первое изображение (гравюра) подписано – „Фестивали и иллюминации на Елисейских полях, 18 июля 1790 г“. Это событие было частью (и продолжением) хорошо задокументированного исторического события – празднования годовщины Французской революции 14 июля 1789 года. Никакого использования электричества в исторических источниках не отмечается – зато отмечается использование фейерверков и иллюминации при помощи огня во время праздника. Само по себе изображение праздника тоже давно известно – в арт-каталогах отмечены все его данные – и за все годы, эксперты по искусству не нашли на гравюре следа электричества.

Другое изображение – это коллаж двух частей одного изображения, которое мы также идентифицировали. „Фейерверк в честь окончания Тридцатилетней войны, Нюрнберг, 1650 г. “ – это изображение торжеств, которые состоялись в Нюрнберге 4 июня 1650 года по случаю окончания Тридцатилетней войны, Вестфальский мирный договор окончивший этот конфликт в 1648 году.

Фейерверки в Европе известны с 13 века (а с 15 века они были широко распространены на праздниках), так что нет ничего странного в том, что на изображении 17 века над замком видны фейерверки.