Правда ли, что молоко вымывает кальций из костей человека?

Teiginiai
В данном видео содержится ряд утверждений: в частности, говорится, что молоко вредно, так как оно якобы вымывает кальций из костей. Утверждается, что солнечный свет и кислород стимулируют шишковидную железу и открывают „третий глаз“, что позволяет человеку попасть в измерения с другой плотностью. Также утверждается, что сердце — это не насос, а клапан, ответственный за распределение крови, тогда как роль насоса в организме выполняют лёгкие, которые „качают“ кровь. Кроме того, говорится, что волосы — это продолжение нервной системы, которая сканирует окружающую среду. Это, по мнению авторов видео, объясняет, почему волосы встают дыбом при ощущении опасности или паранормальной активности.
Verdiktas
Данное видео – это набор фейков, противоречащих научным фактом и относящихся к разряду конспирологических теорий. Чтобы избежать подобных заблуждений и дезинформации, необходимо опираться на достоверные источники, которые могут дать объективное понимание сложных вопросов и процессов, а также защитить от распространяемых в интернете псевдонаучных мифов.
Melo detektoriaus komentaras
В целом, данные утверждения не просто ложны и противоречат научным фактам, а относятся к разряду конспирологии. Поэтому в видео содержатся фразы, вроде „все, что они нам говорили – это ложь“. Разберем каждый из четырех тезисов по отдельности.
1) Утверждение, что молоко вымывает кальций из костей, не имеет под собой научной основы. Молоко, напротив, является источником кальция, необходимого для поддержания здоровья костей. Многочисленные исследования показывают, что молоко и молочные продукты способствуют укреплению костей и усвоению кальция. При этом для оптимального усвоения кальция важен баланс с магнием и фосфором, которые содержатся в молочных продуктах в оптимальных пропорциях. Миф о якобы „вымывании“ кальция из организма, скорее всего, базируется на исследованиях, которые показывают, что при взаимодействии растительных жиров, таких, как пальмовое масло, могут образовываться нерастворимые кальциевые мыла. С животными жирами это происходит реже и в минимальных количествах, не влияющих на организм. Обычно это касается детского питания, где кальциевые мыла иногда делают стул ребенка более плотным, однако их наличие не приводит к вымыванию кальция из организма.
2) Утверждение, что солнечный свет и кислород активируют шишковидную железу и открывают „третий глаз“, относится к псевдонаучным и эзотерическим концепциям, которые не подтверждены никакими научными исследованиями. Шишковидная железа отвечает за выработку гормона мелатонина, регулирующего циркадные ритмы, но нет никаких доказательств её связи с „измерениями другой плотности“ или „третьим глазом“. Это типичный пример спекуляций на малоизученных областях биологии с целью придания им мистической окраски.
3) Тезис о том, что сердце — это не насос, а клапан, а роль насоса выполняют лёгкие, является грубейшим искажением анатомии человека, которую изучают в школе. Научные данные ясно показывают, что сердце — это именно мышечный орган, который выполняет функцию насоса, перекачивающего кровь по всему организму. Легкие же участвуют в дыхательном процессе, обеспечивая газообмен (поступление кислорода и выведение углекислого газа), но не выполняют функцию перекачивания крови.
4) Утверждение о том, что волосы являются продолжением нервной системы и „сканируют“ окружающую среду, также не имеет никакой биологической или научной обоснованности. Волосы — это кератиновые образования, которые не связаны напрямую с нервной системой. Это происходит потому, что волосяные фолликулы связаны с гладкими мышцами, расположенными в кожном эпителии. Когда человек испытывает беспокойство, импульсы по вегетативным нервным окончаниям достигают гладких мышц кожи, сосудов и желез, вызывая сужение сосудов и сокращение мышц. Внешне это проявляется в виде побледнения кожи и приподнимания волос на теле. Это эволюционный рефлекс, который не имеет отношения к паранормальной активности или способности волос „сканировать“ окружающую среду.
Таким образом, все перечисленные утверждения являются псевдонаучными и конспирологическими. Они не основаны на объективных фактах и противоречат научным знаниям в области медицины, биологии и физики.