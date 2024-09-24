Правда ли, что молоко вымывает кальций из костей человека?

Данное видео – это набор фейков, противоречащих научным фактом и относящихся к разряду конспирологических теорий. Чтобы избежать подобных заблуждений и дезинформации, необходимо опираться на достоверные источники, которые могут дать объективное понимание сложных вопросов и процессов, а также защитить от распространяемых в интернете псевдонаучных мифов.

В целом, данные утверждения не просто ложны и противоречат научным фактам, а относятся к разряду конспирологии. Поэтому в видео содержатся фразы, вроде „все, что они нам говорили – это ложь“. Разберем каждый из четырех тезисов по отдельности.