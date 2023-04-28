Teiginiai



“Они говорят, что нас слишком много. Устраивают эпидемии, войны, голод, чтобы сократить численность населения Земли. Почему элите не выгоден рост человеческой популяции? Что происходит каждый раз, когда значительно увеличивается население планеты? Какую выгоду мы получаем когда нас много? Давайте посмотрим, как увеличение численности народонаселения Земли с появлением новых технологий. С каждым новым миллиардом населения человечества происходит технологический прорыв, возникает масса научных открытий, при этом наблюдается определенная закономерность: чем ближе к нашему времени, тем больше мы углубляемся в своих познаниях, тем больше элиты сдерживают науку, чтобы не произошло открытия доказательства существования духовного мира. Специально развиваются технологии, направленные на потребление. Идеологи трансгуманизма предлагают радикальное сокращение населения Земли до 500 миллионов человек. Это делается не для решения кризисных вопросов, они могут быть эффективно решены уже сейчас, просто в таком случае элите будет нами легче управлять. Сегодня над нами нависла угроза тотального уничтожения от климатических катастроф”.



Verdiktas



Видеосюжет не предоставляет доказательств или фактической информации, подтверждающей заявления и утверждения, что делает его ненадежным источником информации. Аргумент о выгоде увеличения населения не развивается или не подкрепляется дополнительными данными. Вместо этого авторы видео переходят к другим утверждениям. В видео не обсуждаются реальные вызовы, стоящие перед человечеством в связи с ростом населения, такие как ограниченные природные ресурсы, потеря биоразнообразия, глобальное потепление и другие экологические проблемы. Более того, в видео не учитываются различные точки зрения и аргументы на тему роста населения и технологического прогресса, что делает его однобоким и неполным. Наш вердикт – ложь.



Melo detektoriaus komentaras



Создатели видео предполагают, что есть некая “элита”, которая устраивает эпидемии, войны и голод для сокращения численности населения. Это заявление является конспирологической теорией и не подтверждено никакими доказательствами. Реальные причины эпидемий, войн и голода сложны и многообразны.

Ложь © Ekrano nuotr.

Авторы видеосюжета утверждают, что увеличение населения ведет к технологическим прорывам и научным открытиям. Хотя это в определенной степени верно, так как больше людей означает больше потенциальных исследователей и изобретателей, утверждение о прямой зависимости между населением и технологическим прогрессом является упрощением. С концепцией прогресса можно ознакомиться здесь. А здесь можно узнать о законе Курцвейла, согласно которому с самого начала эволюции более сложные формы жизни развивались экспоненциально быстрее, со все более короткими интервалами между появлением радикально новых форм жизни, таких как люди, обладающие способностью к инженерии (т.е. Эффективности). Новый признак, который заменяет относительно слепые эволюционные механизмы отбора эффективности. Кроме того, скорость технического прогресса среди людей также экспоненциально возрастает, поскольку мы открываем более эффективные способы делать вещи, мы также открываем более эффективные способы обучения, то есть язык, числа, письменный язык, философия, научный метод., инструменты наблюдения, счетные устройства, механические калькуляторы, компьютеры — каждое из этих крупных достижений в нашей способности учитывать информацию происходит все ближе друг к другу.

Более подробно с различными концепциями научно-технического прогресса, причинами его ускорения можно ознакомиться здесь. Заявление о том, что “элита” сдерживает науку, чтобы не было доказательства существования духовного мира, является еще одной конспирологической теорией без фактической основы. Создатели видеосюжета говорят о специально развиваемых технологиях, направленных на потребление. Это может быть интерпретировано как критика потребительского общества, но без конкретных примеров или аргументов.

Упоминание идеологов трансгуманизма и предложение сократить население Земли до 500 миллионов человек является очередной конспирологической теорией, к которой обращаются авторы видео, и которая перекликается с теорией “Золотого миллиарда”. О теории “Золотого миллиарда” и того почему она полностью не соответствует действительности мы писали здесь. Заявление о том, что кризисные вопросы могут быть эффективно решены сейчас, не объясняет, каким образом это возможно или какие вопросы имеются в виду. Угроза тотального уничтожения от климатических катастроф – это актуальная проблема, однако в тексте она упоминается без контекста или обсуждения возможных решений.