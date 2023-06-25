Правда ли, что международные корпорации занимаются "вредительством", чтобы увеличить свои доходы?

Тезисы
"Сейчас ты узнаешь, что произойдет с нами: банкиры позаботятся о том, чтобы мы остались в долгах. Фармацевтические компании позаботятся о том, чтобы мы болели, производители оружия позаботятся о том, чтобы мы вели войны".
Вердикт
Все утверждения, о которых говорится в видео, являются обобщениями конспирологических теорий. В области финансов, производства лекарственных препаратов и вооружений действительно могут появиться конфликты интересов, и поэтому требуется прозрачность, регулирование и контроль со стороны международных организаций и правительств, чтобы предотвратить злоупотребления. Заявление, что все банкиры, фармацевтические компании и производители оружия действуют так, чтобы причинить максимальный вред человечеству и увеличить свои доходы, является недоказанным и спорным. Наш вердикт – манипуляция и мистификация.
Комментарий Детектор лжи
1) "Банкиры позаботятся о том, чтобы мы остались в долгах".
Банковский сектор зарабатывает на предоставлении кредитов, и для них важно, чтобы кредиты были возвращены с процентами. Однако это не значит, что банкиры "позаботятся о том, чтобы мы остались в долгах". Банки также зарабатывают на других услугах, таких как обслуживание счетов, инвестиционные услуги и страхование. Конспирологические теории вокруг банковского сектора в основном связаны с утверждениями о том, что банки и другие финансовые институты якобы управляют мировой экономикой в своих корыстных интересах. С разбором некоторых таких теорий можно ознакомиться здесь и здесь;
2) "Фармацевтические компании позаботятся о том, чтобы мы болели".
Фармацевтические компании зарабатывают на продаже лекарств, но это не означает, что они хотят, чтобы люди болели. Они также инвестируют значительные средства в исследования и разработку новых лекарств, включая вакцины, которые предназначены для предотвращения болезней. Как правило конспирологические теории о фармацевтических компаниях обычно связаны с утверждениями о том, что они скрывают информацию или действуют в своих корыстных интересах, зачастую в ущерб здоровью публики. Вот несколько примеров:
* "Большая фарма" скрывает лекарства: Эта теория утверждает, что фармацевтические компании скрывают или подавляют информацию о дешевых или эффективных лекарствах, чтобы продолжать продавать свои дорогие продукты. Например, некоторые люди утверждают, что существуют излечивающие препараты от рака, которые "Большая фарма" скрывает, чтобы продолжать получать прибыль от продажи дорогих химиотерапевтических препаратов. О том, почему эти теории являются несостоятельными, можно прочитать здесь и здесь;
* Вакцины и аутизм: Одна из самых известных конспирологических теорий связана с утверждением о связи между вакцинацией и аутизмом. Эта теория появилась после публикации статьи в 1998 году, которая с тех пор была отозвана, а ее автор лишился медицинской лицензии;
* COVID-19 и вакцины: Во время пандемии COVID-19 появилось множество конспирологических теорий, связанных с фармацевтическими компаниями. Одни утверждают, что вирус был создан в лаборатории для того, чтобы продвигать продажу вакцин, другие утверждают, что вакцины содержат микрочипы для отслеживания населения. С разбором этих конспирологических теорий можно ознакомиться здесь;
3) "Производители оружия – позаботятся о том, чтобы мы вели войны".
Компании, производящие оружие, получают прибыль от продажи своей продукции. Однако это не означает, что они "позаботятся о том, чтобы мы вели войны" - эти компании не контролируют политические решения, которые приводят к войнам. Такие решения принимаются на уровне государства, обычно руководством страны, и во многих случаях требует одобрения законодательного органа.
Так, например, в Соединенных Штатах Конституция предоставляет Конгрессу полномочия объявлять войну, хотя военные действия могут быть начаты Президентом в качестве Главнокомандующего Вооруженных сил. Резолюция о военных полномочиях требует, чтобы президент уведомлял Конгресс в течение 48 часов о вводе вооруженных сил в военные действия, и запрещает вооруженным силам оставаться более 60 дней с последующим 30-дневным периодом вывода без разрешения Конгресса на использование военной силы.
В других странах, таких как Великобритания, решение о ведении войны принимает правительство, обычно с согласия монарха. Во многих странах решение о войне должно быть утверждено парламентом. Важно отметить, что международное право, включая Устав ООН, запрещает применение вооруженной силы против другого государства, за исключением случаев самообороны или когда это одобрено Советом Безопасности ООН.
- Источники
- Почему пришло время положить конец теориям заговора крупных фармацевтических компаний
- Теории заговора “Большой Фармы”
- Аутизм и вакцины – есть ли связь?
- Вакцина MMR и аутизм: сенсация, опровержение, отрицание и мошенничество
- Почему вакцина не вызывает рак, не меняет ДНК и не приводит к заражению COVID-19. Разбираем мифы о прививках от коронавируса
- 9 мифов о ФРС — развенчаны
- Конституция США
- США - Резолюция о военных полномочиях