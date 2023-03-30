Teiginiai

1) Вводится запрет на плату наличными деньгами за продукты питания – супермаркеты во многих странах отказываются принимать наличные, в них можно платить только кредитной карточкой;

2) Правительства стран уже ввели принудительную вакцинацию, тот кто отказывается от вакцинации, будет арестован, конвоирован в ближайшее медицинское учреждение и там принудительно вакцинирован. Это уже опубликованные законы;

3) Вся информация о пользе натуральных продуктов – овощей, ягод, о том какие в них содержатся витамины – будет запрещаться;

4) Будет продолжаться чипизация населения;

5) К 2030 году повзрослеют ГМО-люди, которые не будут внешне отличаться от нас, но они будут более послушными и не будут иметь критического мышления. Начнется ускоренное сокращение населения планеты. Сократиться длительность жизни до 40 – 50 лет.

Verdiktas

Автор или авторы видеосюжета пугают зрителей и слушателей, однако во всем видео нет ни одного факта, который бы мог подтвердить то, о чем в нем говорится. Напротив, существует множество фактов, которые полностью опровергают то, о чем говорят создатели видео. Наш вердикт – видео сюжет является манипуляцией и фейком.

Melo detektoriaus komentaras

Запрет на оплату наличными деньгами за продукты питания – мистификация, как правило в супермаркетах можно рассчитываться как кредитной карточкой, так и наличными. Европейский центральный банк (ЕЦБ) указывает на то, что хотя все большую популярность в Европейском Союзе приобретают безналичные платежные средствами, более 59 проц. жителей ЕС в 2022 году рассчитывалось наличными. Европейский центральный банк подчеркивает, что у наличных денег существует ряд преимуществ, которых нет у безналичных или цифровых денег. На своем сайте ЕЦБ сообщает “поскольку наличные по-прежнему широко используются и ценятся, мы стремимся поддерживать наличные в евро и будем продолжать обеспечивать их доступность”.

Ложь © Ekrano nuotr.

Благодаря технологическому прогрессу, когда-то появились денежные банкноты, в наше время мы обязаны прогрессу появлением и распространением безналичных расчетов, криптовалюты и видимо в достаточно недалеком будущем цифровыми валютами (CBDC).

Цифровые валюты центрального банка (CBDC) — это электронная форма денег, которую потребители и предприятия хранят в центральном банке своей страны, таком, как например Банк Литвы или Банк Англии. В марте 2023 года CBDC действовали в 4 странах, и еще 114 стран изучали эту концепцию. С тем что на самом деле кроется за аббревиатурой можно ознакомиться здесь и здесь. У использования CBDC есть как много преимуществ так и ряд минусов. Среди преимуществ – конфиденциальность является одной из наиболее важных особенностей дизайна, больше контроля над личными данными и безопасностью, расширенная возможность обеспечения анонимности в процессе оплаты. Среди минусов – концентрация данных в руках центральных банков может привести к повышенным рискам для конфиденциальности граждан, неправильный выбор дизайна может усугубить проблемы с защитой данных при цифровых платежах, отсутствие безопасности может привести к серьезному недоверию со стороны пользователей. Именно поэтому каждая страна тщательно изучает вопрос ввода CBDC и их использования. Концепция цифровых денег не предусматривает, всего того, о чем говорится в видео – а именно установления тотального контроля, уничтожения права частной собственности и так далее. Все эти теории плод личного воображения автора.

Торговые сети в ряде стран, в том числе и в Литве тестируют автономные магазины, в которых нет продавцов и в которых можно рассчитаться только кредитной карточкой, тем не менее это не означает, что правительства вводят либо намереваются в обозримом будущем ввести запрет на оплату наличными деньгами. Таких законов, которые регламентировали бы запрет на плату наличными деньгами за продукты питания, либо принудительную, под угрозой тюремного заключения вакцинацию не существует. В базах данных правовых актов Европейского Союза, Литвы и США – таких законов – нет.

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Информация о том, что поисковые системы прячут от пользователей информацию о пользе натуральных овощей, фруктов – самая настоящая конспирология. Чтобы в этом убедиться достаточно написать в поисковой строке “натуральные витамины”, результаты налицо – множество информации о пользе натуральных овощей, фруктов и витаминов.

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Идея “чипирования” населения планеты, с последующим превращением всех людей в лишенных свободной воли биороботов и подключением к сети Интернет является чрезвычайно популярной в среде сторонников конспирологических теорий. О том, что чипизация – страшилка, которая годится лишь для того, чтобы пугать впечатлительных людей мы писали здесь и здесь. Мистификацией являются и утверждения о том, что люди превратятся в “ГМО-продукты” (либо “служебного человека” – ред.), объединенные в сеть, власть над которой будет принадлежать международным корпорациям.