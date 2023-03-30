Правда ли, что людей при помощи нанотехнологий в отдадут рабство корпорациям и сделают частью интернета?

Teiginiai

“Нано-сеть внутри тела. Технология с целью создания углеродных нанотрубок в теле человека, чтобы сделать человеческое тело устройством с целью его подключения к интернету тел. Это биотехнология, созданная путем манипулирования липидами с полиэтилен гликолем. Это вещество один из компонентов для получения гидрогеля. После введения нано-сети вместе с датчиками в тело человека, следующий шаг – это чип в форме татуировки с квантовой точкой, что и будет инициацией в систему CBDC – грядущую цифровую финансовую систему. Нано-сеть и чип связывают все устройства с интернетом тел. Психологические, физиологические данные каждого человека будут основой новой финансовой системы. Люди превратятся в ГМО-продукты, принадлежащие корпорациям”, – заявляет автор видео.

Verdiktas

Откровения девушки в видеосюжете являются попыткой эксплуатировать человеческое воображение и запугать зрителей и слушателей. Идея “чипирования” населения планеты с последующим превращением всех людей в лишенных свободной воли биороботов и подключением к сети Интернет является популярной в среде сторонников конспирологических теорий. Однако все такие конспирологические теории объединяет одно – ложь, манипуляция научными фактами либо их замена выдуманными. Видео, о котором мы говорим, не исключение – вся информация в нем от начала и до конца это одна большая несуразная, созданная из нескольких конспирологических теорий, ложь.

Melo detektoriaus komentaras

Откровения создательницы видео свидетельствует о том, что она, скорее всего, верит в так называемую теорию “Золотого миллиарда” и в теорию заговора касательно концепции “Великой Перезагрузки”, о которой говорилось на Всемирном Экономической Форуме (ВЭФ) в 2020 году. Обе теории полностью себя дискредитировали. С критикой теории заговора появившемся на основе концепции “Великой Перезагрузки” можно ознакомиться здесь. Вкратце: среди недостатков теории заговора — отсутствие у ВЭФ полномочий указывать странам, что им делать. Без доказательств остаются утверждения сторонников теории заговора о том, что политики планировали пандемию COVID-19, что они сформировали тайную клику или что они используют пандемию COVID-19 для разрушения глобальной рыночной экономики.

Ложь © Ekrano nuotr.

Гидрогель является изобретением химиков Отто Вихтерле и Драгослава Лима из Института химии высокомолекулярных соединений в Праге, которые впервые сообщили о гидрогеле. Гидрогель — это водопоглощающий полимер. Он содержится в различных продуктах, начиная от контактных линз, подгузников, средств для волос и заканчивая продуктами для увлажнения почвы;

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Патент на людей, о котором говорится в видеоролике – вымысел, в противном случае если бы это было возможно, то хирурги после проведения операций по пересадке органов или установке кардиостимулятора тоже могли бы оформлять патенты на людей. Этого не происходит. Патентовать разумное живое существо противозаконно во многих странах мира, нет никакой доказательной базы, закона, который якобы регламентирует подобную практику, он является выдумкой конспирологов.

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Что существует, так это заявка WO2020060606 (или US20200097951), которые патентуют изобретение, когда лица, выполняющие мозговую или физическую деятельность, получают криптовалюту как награду. Устройство, которое будет следить за выполнением действий, будет одеваться на тело, например, это могут быть смарт-часы. То есть о чипах никакой речи нет.

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Отправной точкой для конспирологических теорий о “чипе в форме татуировки с квантовой точкой, что и будет инициацией в систему CBDC – грядущую цифровую финансовую систему”, могло стать интервью, которое дал Мэтт Хепберн, ранее работавший в Управлении перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). В интервью Хепберн говорил о биосенсоре, который никак не связан ни с ПЦР-тестами, ни с “чипами“ или “антеннами 5G“. С интервью можно ознакомиться на сайте телеканала CBS. Приводим фрагмент из интервью Мэтта Хепберна:

“… Д-р Мэтт Хепберн: Это датчик.

Билл Уитакер: Вот эта крошечная зеленая штучка?

Доктор Мэтт Хепберн: Вот эта крошечная зеленая штучка, которую вы кладете себе под кожу, и это говорит вам о том, что внутри тела происходят химические реакции, и этот сигнал означает, что завтра у вас появятся симптомы”.

Разработки сенсора, о котором рассказывает Хепберн, велись с 2016 года, ими занималась биотехнологическая компания Profusa. Первоначально датчики разрабатывались для военных, чтобы молниеносно получить данные о состоянии здоровья солдат.

Комментарий Джареда Адамса, руководителя отдела коммуникаций Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США Технология Profusa: это не гидрогелевый чип, который соединит вас с Интернетом. Гидрогель Profusa инертен, не имеет электрических компонентов и состоит из материала, аналогичного контактным линзам или роговичному имплантанту. Датчики содержат светоизлучающие флуоресцентные молекулы, которые идентифицируют и отслеживают кислород, глюкозу, лактат и другие биомолекулы в организме. Если они увеличиваются или уменьшаются, это может указывать на то, что человек заболел, и вскоре у него могут появиться симптомы. Эти изменения регистрируются с помощью считывающего устройства, которое надевается на поверхность кожи или удерживается рукой непосредственно поверх введенного датчика. Считыватель посылает сигналы через кожу к датчику, который излучает световые сигналы с информацией о присутствующих биомолекулах в реальном времени“;

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Мистификацией являются и утверждения о том, что люди превратятся в “ГМО-продукты”, объединенные в сеть, власть над которой будет принадлежать международным корпорациям.

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Цифровые валюты центрального банка (CBDC) — это электронная форма денег, которую потребители и предприятия хранят в центральном банке своей страны, таком, как например Центробанк Литвы или Банк Англии. В марте 2023 года CBDC действовали в 4 странах, еще 114 стран изучали эту концепцию. С тем, что на самом деле кроется за аббревиатурой, можно ознакомиться здесь и здесь.

Каждая страна тщательно изучает вопрос ввода CBDC и их использования. Для CBDC требуется сложная нормативно-правовая база, включая стандарты конфиденциальности, защиты потребителей и борьбы с отмыванием денег, которые необходимо сделать более надежными, прежде чем внедрять эту технологию. Концепция цифровых денег не предусматривает всего того, о чем говорится в видео, а именно установления тотального контроля, внедрения посредством нанотехнологий в тело человека, подключения человеческих тел к сети Интернет и так далее. Все эти теории - плод личного воображения автора.