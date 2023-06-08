Teiginiai



В видео используется несколько фотографий, на которых легендарный футболист сфотографирован вместе с козлом. Среди этих снимков появляется и гравюра сатаны, а затем и снимок с Елизаветой II, ныне покойной королевой Великобритании, которая вместе со своим мужем стоят рядом с козой. Все это, по мнению авторов видео, доказывает, что и Месси, и Елизавета II – сатанисты.



Verdiktas



Лионель Месси не имеет никакого отношения к козлам, если не считать одной забавной аббревиатуры. После чемпионата мира 2022 года Месси удостоился титула “Величайшего всех времен” (на английском G. O. A. T. – Greatest Of All Time). На английском “goat” и означает козла или козу. Наш вердикт – манипуляция и фейк.



Melo detektoriaus komentaras



Происхождение акронима G.O.A.T. / “козел” приписывается легендарному боксеру Мухаммеду Али. В свое время боксер получил популярное прозвище “Величайший”, которое его жена в 1990-х годах превратила в G.O.A.T. для рекламы. С частичным списком спортсменов, получивших титул G.O.A.T. / “козел”, можно ознакомиться здесь. В нем такие спортсмены и спортсменки, как:



Бейсбол: Бэйб Рут;

Бокс: Мухаммед Али;

Крикет: Дон Брэдман;

Дартс: Фил Тейлор;

Гольф: Тайгер Вудс;

Гимнастика: Симона Байлз;

Хоккей: Уэйн Гретцки;

Союз регби: Ричи Маккоу/Джона Лому/Гарет Эдвардс;

Скейтбординг: Тони Хок;

Плавание: Майкл Фелпс;

Легкая атлетика: Усэйн Болт/Джеки Джойнер-Керси;



Фотография, на которой Лионель Месси отбрасывает тень козла, – фотомонтаж. На оригинальной фотографии, которая снята 1 июня 2017 года в Пекине (Бэйцзине), четко видно, что Лионель Месси отбрасывает нормальную человеческую тень.

Ложь © Ekrano nuotr.



Фотография Елизаветы II, ныне покойной королевой Великобритании, которая вместе со своим мужем стоят рядом с козой, также не может считаться доказательством причастности умершей королевской четы к сатанистам. Фотография была сделана во время визита Елизаветы II с мужем в 2008 году в Суонси, прибрежный город и графство в Уэльсе. Подпись к фотографии гласит – Королева Елизавета II и принц Филипп знакомятся с козлом Шенкином, талисманом Королевского валлийского полка.

Королевский валлийский полк и другие полки используют коз в качестве своих талисманов с 1775 года, у каждого из которых есть своя уникальная история о том, как они были приобретены. Считается, что в битве при Банкер-Хилле во время американской войны за независимость (1775–1783) дикая коза вышла на поле битвы и увела отряд с поля боя. Затем королевские валлийские стрелки сделали козу своим талисманом, поскольку она приносила им удачу. Полную историю о козах - талисманах полков ее Величества можно узнать здесь.