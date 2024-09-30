Правда ли, что конец света может наступить в 2025 году?

В мероприятиях, связанных с Олимпийскими играми 2024 в Париже, участвовал Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус. Также на фотографии с церемонии Олимпийских игр люди изображают руками знак „X“. Все это намекает на новую болезнь „Х“, которая охватит мир. На Олимпийских играх также присутствовала символика, связанная с „поклонением Сатане“ и детскими жертвоприношениями.

Присутствие главы ВОЗ на Олимпиаде более чем нормально – ВОЗ участвовала в подготовке Олимпиады. Люди, якобы показывающие руками „Х“ – это танцоры с инвалидностями в балете рук на закрытии Паралимпийских игр. Наконец, никакой языческой символики жертвоприношений на Олимпиаде 2024 не было – церемония открытия проводилась у фонтана на Трокадеро, который изображает оленя и голову быка и стоит там с 1937 года. Никакого отношения к некоей будущей болезни все это не имеет. Наш вердикт – ложь.