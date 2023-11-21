Правда ли, что командующий силами НАТО в Литве призвал литовцев готовиться к войне с Россией?

Тезисы
Пропагандисты из Baltnews пересказывают интервью Нильсена LRT, подчеркивая тезис о том, что Литве, а также другим странам НАТО, нужно укреплять свой военный потенциал и готовить свое население к возможной войне с Россией. Этот тезис отражен в фразе “воюют все” из заголовка материала на Baltnews.
Вердикт
Материал Baltnews – это ложь, основанная на приеме манипуляции. Здесь мы имеем дело с вырванными из контекста тезисами оригинального материала на литовском языке и искажением их смысла в пропагандистском материале. Расчет делается на то, что аудитория Baltnews либо не захочет ознакомиться с литовским оригиналом, либо не владеет литовским и не станет утруждать себя тем, чтобы проверить содержание оригинала с помощью какого-нибудь из доступных онлайн-переводчиков.
Комментарий Детектор лжи
В материале Baltnews есть ссылка на материал LRT от 9 ноября 2023 г. на литовском языке, где опубликовано интервью Нильсена. Сравнение оригинала с пересказом от Baltnews говорит о том, что российские пропагандисты вырвали из контекста некоторые тезисы оригинального текста с целью дальнейших манипуляций его содержанием.
В первом абзаце литовского оригинала действительно говорится о том, что Литва и другие страны НАТО должны усилить собственную оборону и подготовить свои общества к войне с Россией. Однако дальше имеет место отсебятина от российских пропагандистов. Они пишут, что, по словам Нильсена, “когда Украина потерпит поражение, Россия вторгнется в страны Балтии, а Иран и Китай начнут войну против Израиля и Тайваня, в то время как внимание США будет сосредоточено на Тихоокеанском регионе”. В то же время, в оригинале на сайте LRT, Нильсен утверждает, что “если Украина проиграет войну против России, то Иран и Китай будут знать, что они могут начать войну соответственно против Израиля и Тайваня” (оригинальный текст на литовском: jei Ukraina pralaimėtų karą prieš Rusiją, tuomet Iranas ir Kinija žinotų, kad gali kariauti atitinkamai prieš Izraelį ir Taivaną). Т.е. в этой фразе Нильсена нет каких-либо упоминаний о странах Балтии.
О необходимости Литвы (как и других стран НАТО) быть готовыми к российской угрозе Нильсен говорит в ином контексте. Во-первых, он говорит о том, что Россия может выйти из войны в Украине более сильной и захочет применять силу в дальнейшем, что означает наличие угрозы и возможное ухудшение ситуации в регионе. Во-вторых, Россия долгое время занималась гибридной деятельностью, направленной на дестабилизацию и конфронтацию со странами ЕС и НАТО, используя дезинформации в качестве одного из основных приемов. При этом Москва считает страны Балтии самым уязвимым звеном стран НАТО, что означает потенциальное увеличение рисков безопасности для них в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Поэтому угрозы гибридной войны никуда не исчезли. Это означает, что поток фейков и попыток влиять на избирателей со стороны России будет продолжаться, и это нельзя игнорировать. В-третьих, организация обороны требует комплексного подхода, о чем рассуждает Нильсен, приводя примеры Украины, Израиля и Финляндии. Отталкиваясь от этих примеров, он приходит к выводу, что в случае угрозы защищать страну должно все общество, а не только вооруженные силы, и понимание этого является важным ментальным процессом, требующим конкретных практических действий. Поэтому его рассуждения о необходимости литовского общества быть готовым к российской угрозе означают, что данная проблема касается всех жителей страны, а также требует конкретных организационных усилий и психологической подготовки. В то же время, на конкретный вопрос о решимости России начать войну против НАТО он отвечает, что Россия сделает все, чтобы этого избежать. Поэтому в материале Baltnews на лицо тенденция “додумывать” те или иные тезисы за главного героя оригинального материала LRT.
В целом же, данный текст Baltnews вписывается в традиционный нарратив российской пропаганды о том, что западные страны якобы не заинтересованы в мире и настроены на дальнейшую милитаризацию.
О сомнительном качестве изложения оригинального материала LRT пропагандистами из Baltnews свидетельствует ряд ляпов в их тексте, где вместо Литвы упоминается Латвия. Например, вот два соседних предложения из материала на странице Baltnews: “Нильсен высоко оценил литовскую сферу обороны и безопасности, в которой наблюдаются значительные улучшения: появляется новая техника, расширяется план госзакупок и строится военная инфраструктура.” Чуть ниже в материале можно обнаружить такую фразу: “Если вы (Латвия – прим. Baltnews) сможете это сделать, то не будете разжигать аппетит России”. Очевидно, что, давая интервью литовскому публичному учреждению, принадлежащему государству на праве собственности, Нильсен имеет в виду Литву, а не соседнюю Латвию. Трудно судить, являются ли эти неточности сознательными, или это банальный недосмотр редакторов российского пропагандистского ресурса. Однако, прием обобщения стран Балтии, как единого целого, характерен для российской пропаганды, поскольку позволяет экстраполировать контекст одной страны на другие по принципу 3 в 1.
В качестве эксперимента мы перевели оригинальный материал LRT с литовского на русский, используя сервисы онлайн-перевода Google и Яндекс. Перевод Google является четким и ясным, качество перевода Яндекса хуже, но и оно позволяет не владеющему литовским человеку без труда понять смысл оригинального текста. Поэтому даже те, кто не владеют литовским, с помощью онлайн-переводчика могут убедиться в манипулятивном приеме российских пропагандистов из Baltnews, на котором они основывают свои лживые утверждения.