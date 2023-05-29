Teiginiai

Видеоклип, в котором девушка демонстрирует прозрачную ткань, при помощи которой затем исчезает, сопровождается следующим текстом:

“В китайских соцсетях сообщают о поступлении первых тысяч невидимых военных костюмов в Народно-освободительную армию Китая. Официального подтверждения нет, но известно, что два года назад идеи советского и российского учёного Виктора Веселаго были реализованы в Китае в виде “тканевого материала”.

Verdiktas

“Исчезновения девушки при помощи плаща” создатели видео добились при помощи видеомонтажа, а точнее - эффекта хромакея (зеленого экрана). Это доказывает зеленая полоска с правой стороны кадра, которая заметна на оригинальной версии видеоклипа. Видеоклип, о котором мы говорим, был отредактирован таким образом, чтобы удалить зеленую полоску, которая остается после применения эффекта хромакея. Наш вердикт – манипуляция и отсутствие информации, о том, что видео создано при помощи видеомонтажа.

Melo detektoriaus komentaras



Видео — пример работы зеленого экрана или зеленой ткани, как в данном случае.



Ложь © Ekrano nuotr.



Это обычный визуальный эффект, используемый видеоредакторами. Хромакей — это технология смешивания двух изображений или кадров в одно, при которой цвет одного изображения (обычно зеленый или синий) удаляется и заменяется изображением из другого источника. В кино и на телевидении эту технологию часто используют для объединения актеров или элементов с различными фонами.

Кадр из оригинального видео, на котором видна полоска хромакея (слева); Кадр после редактирования, на котором полоска хромакея удалена (справа) © Ekrano nuotr.

Вот несколько примеров использования хромакея:

1. Спецэффекты в кино и на телевидении. Например, актер может быть снят на зеленом или синем фоне, который затем заменяется на сгенерированный при помощи компьютера фон или на фон, снятый отдельно. Это позволяет создавать сцены, которые были бы сложны, дороги или невозможны для съемки в реальных условиях.

2. Прогноз погоды. Ведущий стоит перед зеленым экраном, на который затем накладывается карта погоды.

3. Виртуальная реальность и видеоигры. Хромакей может использоваться для создания персонажей или сцен, которые затем вставляются в виртуальную среду.

4. Стриминг и подкастинг. Стримеры и подкастеры могут использовать хромакей, чтобы убрать фон за ними и заменить его на что-то более интересное или подходящее для контента.

5. Фотография. Фотографы могут использовать хромакей для создания сложных композиций или для замены фона на фотографиях.

После применения эффекта хромакея может потребоваться дополнительная коррекция и настройка. Например, могут быть небольшие “зеленые” края вокруг объектов, которые нужно убрать. Также может потребоваться настройка освещения и цветов, чтобы актеры и объекты естественно смотрелись на новом фоне.

С примером того, как выглядит использование технологии хромакея на практике, можно ознакомиться здесь и здесь.